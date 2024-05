Műpióca válthatja a tűket a vérvételnél

Sok ember retteg az injekciós tűktől, ennél fogva az érintettek nagyon kényelmetlenül érezhetik magukat akkor is, ha laborvizsgálatok céljából vért kell venni tőlük. Ma egyetlen alternatív megoldás jöhet azonban csak szóba: az ujjbegy vagy a fülcimpa megszúrása, ahogy azt például a cukorbetegek is teszik vércukorszintjük ellenőrzése során. Csakhogy ilyenkor egy-két cseppnél nem serken ki több vér, ami nem elégséges komplex laboratóriumi vizsgálatok lefolytatásához. Nem mellesleg nem is mindig tesz lehetővé kellően pontos tesztelést – írja közleményében a Zürichi Szövetségi Műegyetem (ETH Zürich). Az intézmény kutatói azonban most előálltak egy olyan megoldással, amely segíthet áthidalni a felmerülő problémákat.

A svájci kutatók által kifejlesztett vérvételi eszköz működése. Grafika: Zoratto et al. Advanced Science 2024

Az általuk kifejlesztett eszköz a piócák módszerét utánozza. Kevésbé invazív, mint egy vérvételi tű, ráadásul könnyű használni, nem szükséges hozzá egészségügyi végzettség. Bár nem lehet vele annyi vért gyűjteni, mint egy hagyományos tűvel, de így is számottevően jobban teljesít e téren, mint az ujjbegyszúrós technika. Ilyen módon diagnosztikai szempontból is megbízhatóbb.

A svájci kutatócsoport korábbi munkái során mélyrehatóan vizsgálta a piócákat, amelyek szájnyílásuk szívóerejét kihasználva kapaszkodnak rá áldozatukra. Miután rátapadtak a gazdatestre, fogaikkal szúrják át annak bőrét, hogy hozzájussanak a táplálékukként szolgáló vérhez. Ehhez negatív nyomást (vákuumot) hoznak létre. Az új vérvételi eszköz is hasonlóképpen működik: egy apró edényről van szó, amelynek átmérője nagyjából két és fél centiméter. Ezt a pácienst felkarjára vagy hátára kell tapasztani. Az edényen belül egy tucat mikrotű helyezkedik el, amelyek rányomva átszúrják a bőrt. Ezután néhány percen alatt az eszköz a negatív nyomást kihasználva szív vért magába, amelyet aztán diagnosztikai vizsgálatokra fel lehet használni.

Az eszköz nagy előnye, hogy olcsón előállítható. Mivel pedig mikrotűi a belsejében találhatók, használata során minimálisra csökken a sérülésveszély, összehasonlítva a hagyományos tűk esetén fennálló kockázattal. Jelenleg szilikonból készítik az apró edényeket, a mikrótűket pedig acélból. Ugyanakkor a svájci kutatók már dolgoznak azon, hogyan tudnak ezeket az alapanyagokat biológiailag lebomló anyagokkal kiváltani.

Borítókép: Zoratto et al. Advanced Science 2024