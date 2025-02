Ezért fontos, hogy plasztikai sebész is dolgozzon a gyermekkórházakban

Egy gyermekkórházat számtalan olyan betegséggel és elváltozással kereshetnek fel a betegek, amely plasztkai sebészeti feladatkörbe tartozik.

Gondolok itt például a bőr alatti elváltozásoknak a helyreállítására, a különböző balesetek utáni állapotoknak a rekonstrukciójára, vagy a fejlődési rendellenességeknek a korrekciójára, mint például a fül fejlődési rendellenességei vagy bizonyos emlőelváltozások”

– sorolta a lehetséges kihívásokat dr. Pálfalvi János plasztikai és égéssebész.

Az országban mindössze nyolc olyan plasztikai sebész dolgozik, aki gyermekekkel is foglalkozik. Fotó (illusztráció): Getty Images

Az esztétikai szempontokat is szem előtt tartják

A Bethesda Gyermekkórház Facebook-oldalán megosztott videóból az is kiderült, hogy egy plasztikai sebész azon túl, hogy rekonstruktív, helyreállító és funkcionális szemlélettel is rendelkezik, szem előtt tartja az esztétikai, szépészeti szempontokat is. Ez pedig jelentős szerepet játszhat a beteg későbbi életminőségének alakulásában,

„Büszkén mondhatjuk el, hogy az országban gyermekekkel is foglalkozó 8 plasztikai sebész közül 6 a Bethesda Gyermekkórházban dolgozik” – tette hozzá Pálfalvi doktor.