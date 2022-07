Levágta, de pécsi orvosok megmentették egy férfi fél kezét

Az 54 éves férfit Zalalövőn érte a baleset. Tűzifavágás közben a jobb kezével véletlenül belenyúlt a fadaraboló gépbe. Két hete, vasárnapról hétfőre virradó éjjel szállította az Országos Mentőszolgálat a Zala Megyei Szent Rafael Kórházból a PTE Klinikai Központ Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikájára, ahol azonnal megoperálták. A dr. Kromek Lóránd vezette orvosi team nyolcórás műtét során varrta vissza a beteg három amputált ujját és fél kézfejét, megmentve ezzel a vasúti műszaki ellenőrként dolgozó férfi kezét.

Dr. Kromek Lóránd és betege a műtét után. Fotó: Csortos Szabolcs/UnivPécs

Dr. Kromek Lóránd főorvos bizakodó a gyógyulási folyamatot illetően, de azt is hozzátette: „betegünk még hosszú gyógyulási folyamatnak és rehabilitációnak néz elébe”. Sérülése súlyosságát és jelentőségét az is fokozza, hogy jobbkezes. A lágyrészek vérellátása több nappal a sikeres operáció után is stabil, így a beteg hazatérhetett.

„Ahogy ideértünk a pécsi klinikára, pikk-pakk mentek a dolgok. Bekerültem a vizsgálóba, majd rögtön a műtőbe. Elaltattak, és másnap a kórteremben ébredtem. Nagyon kába voltam, de azt láttam, hogy vissza tudták varrni az ujjaimat. Annyira örülök! Minden elismerésem az orvosi csapaté. Nagyon köszönöm” – fogalmazott a történtek után a páciens.

A PTE Klinikai Központja nagy múlttal rendelkezik a replantáció terén: Magyarországon először dr. Nyárády József professzor végzett kisvégtag-visszaültetést 1979-ben, 1982-ben pedig ugyancsak Pécsett ültettek vissza először kart hazánkban. A sikeres replantációk sorát ma egy külön erre, illetve mikrosebészetre specializálódott team folytatja. „Együtt örülünk betegünk gyógyulásának” – mondta el dr. Kromek Lóránd.