Járványhelyzet: újabb korlátozások léptek életbe mától

A felső légúti fertőzések emelkedő száma miatt szombattól látogatási korlátozás lép életbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az intézkedést a nyírségi megyeszékhely Jósa András Tagkórházban és Sóstói úti telephelyén, a Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórházban, valamint a mátészalkai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi gyógyintézményeiben vezetik be. A látogatási korlátozás értelmében a belgyógyászati, a kardiológiai, a neurológiai, a gyermek-, az intenzív, a rehabilitációs, a pulmonológiai és az infektológiai osztályokon és részlegen egy beteghez egyszerre csak egy látogató engedhető be, kötelező az orrot is fedő maszk használata, illetve a légúti fertőzött betegek látogatását kizárólag az osztályvezető főorvos engedélyezheti - írták a közleményben.

Hozzátették, amennyiben más körülmény nem indokolja, a látogatás időtartama legfeljebb harminc perc lehet, a szakrendelőkben pedig a betegeket maximum egy ember kísérheti el a vizsgálatokra.