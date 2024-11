Gyógyszerszállító mikrorobot: gyors és célra tart, mint a spermium

A “mikroúszóknak” nevezett apró robotok kialakítását a ráják mozgása ihlette, fejüket pH-érzékeny gyógyszerkibocsátó burok borítja – számolt be a Hong Kong University of Science and Technology kutatásának eredményeiről az Orvostovábbképző Szemle.

Úgy mozog, mint a spermiumok. Fotó: Getty Images

Mozgását a ráják ihlették

A szervezeten belüli célzott, igen pontos gyógyszeradagolás és a minimálisan invazív műtétek támogatásának céljára tervezett, komplex környezetekben való navigálásra kialakított spermaszerű mikrorobotok létrehozását a ráják mozgása ihlette. A leginkább a spermiumokra hasonlító mikroúszók, amelyek szabályozható hajtást biztosító flexibilis farokkal és a kiváló hatóanyag-hordozást biztosító fejjel rendelkeznek, rendkívül jól irányíthatók.

A mikroúszók új gyártási eljárása ráadásul egyetlen lépésből álló folyamatra egyszerűsíti a gyártást. A mikroúszók biológiailag lebomló fejjel és rugalmas farokkal rendelkeznek, és hatalmas előnyük, hogy az örvénysebesség és az oldat koncentrációja révén szabályozhatók.

Az új mikroúszók gyógyszerleadási teljesítményének további fokozása érdekében a kutatócsoport a felületüket pH-érzékeny membránnal vonta be, ami lehetővé teszi a lassú és szabályozott hatóanyag-leadást különböző kémhatású környezetekben. A kutatócsoport a mikroúszókat az emberi test belső tereit utánzó mesterséges környezetben próbálta ki, ahol előre meghatározott helyeken hatóanyagokat szabadítottak fel, bemutatva az ezekben a mikroúszókban rejlő óriási orvosbiológiai potenciált.

A gyakorlati alkalmazás feltételeit követve a folyamat további optimalizálására törekszünk, hogy a lehető legjobban biztosíthassuk a mikroúszók konzisztenciáját és teljesítményének stabilitását. Alig várjuk, hogy in vivo vizsgálatokat végezzünk annak érdekében, hogy valódi alkalmazási környezetben értékelhessük gyógyszeradagoló mikrorobotjaink teljesítményét

– mondta el Shen Yajing professzor, a kutatás vezetője.