Biológiai szüleinek ítélték a kórházban elcserélt lombikbébit

Egy genetikai teszt elvégzése nyomán véletlenül fedezték fel egy előrehaladott állapotú, a terhességnek már a harmadik harmadában járó nőnél, hogy nem a saját magzatával viselős. Egy évvel ezelőtt az izraeli Asszúta kórház lombikbébiprogramjában részt vevő párok között megtalálták az időközben megszületett - jelenleg már kétéves - kislány biológiai szüleit.

A gyermek elhelyezéséért per indult, mert mindkét szülőpár igényt tartott a kisbabára. Oved Eliasz bíró a most kihirdetett ítéletben azt írta, hogy két részletes szakértői véleményt is továbbítottak neki, az egyik szakértő a gyermek nevelőszüleinél hagyását kérte, a másik pedig azt javasolta, hogy adják át biológiai szüleinek. A bíró úgy döntött, hogy Daniel Gottlieb pszichológus álláspontját fogadja el, amely szerint "a lány átadása genetikai szüleinek és a velük élés előnyei meghaladják azt a kárt, amelyet a gyermek kiemelése okoz eddigi családjából".

Az érvelés szerint a genetikai szülőkkel élés előnyösebb egyebek közt a jövőbeni identitás kialakításának szempontjából, a család leszármazásához való kapcsolódásában, a hasonló családtörténetben, a fiziológiai hasonlóságban, a családi értékekben, az elkövetett hiba narratívájában, az édestestvérek lehetőségében. A pszichológus szerint mindazonáltal az elválasztást a nehézségek enyhítésének érdekében "fokozatosan, felügyelettel és intelligensen" kell végrehajtani, a két szülőpár együttműködésével. A „hiba miatt életed első éveiben velük nőttél fel, akikkel időről időre találkozunk” története és narratívája könnyebben befogadható, mint a másik történet, ha a nevelőszüleinél növekedne fel, amely szerint „tévedésből nőttél fel velünk, és időnként találkozol a genetikai szüleiddel”, amit a bíró szerint "elviselhetetlenül nehéz" lenne elfogadni.

A gyermek elválasztása a szülőknek is nehézség. Fotó: Getty Images

A pszichológust az is a gyermek átadásának javaslására ösztönözte, hogy miközben a nevelőszülők tagadták a biológiai szülők jelenlétét az - izraeli médiában Szófia néven szereplő - kislány jövendő életében, a biológiai szülők empátiát fejeztek ki a nevelőszülőkkel szemben, és nem zárták ki a jövőbeni kapcsolatot velük. A szakember szerint ezek alapján jobban tudják majd közvetíteni a gyermek élettörténetének elbeszélését a nevelőszülőknél, mert jobb képességekről, helyzetmegértésről és rálátásról tettek tanúbizonyságot, érettebben és önállóan vizsgálják a komplex helyzetet, és a kislány szükségleteit, szorongásait is be tudják építeni a szempontrendszerükbe.

Az édasanya, aki megszülte és eddig nevelte a babát, megdöbbenését fejezte ki az ítélet miatt, és bejelentette, hogy fellebbeznek. "Szófia hazatér, hogy a családdal éljen, ahol meg kellett volna születnie. Mindent megteszünk, hogy megvédjük, és békében neveljük. Boldogok vagyunk, és várjuk a pillanatot, amikor végre megölelhetjük a lányunkat, és ő is megölel minket oly hosszú idő után" – mondták a genetikai szülők.