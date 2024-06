Benőtt köröm: irány az orvos, ha ezt tapasztaljuk

Benőtt körömről akkor beszélünk, amikor a körömlemez belenő a környéki bőrbe. A probléma általában a nagylábujjunkon jelentkezik, és igen sok fájdalmat és kellemetlenséget okozhat. Dr. Móga Natália sebész szakorvos szerint ez az egyik leggyakoribb probléma, amellyel felkeresik a sebészetet. A szakértő a kezelés kapcsán is megosztott néhány fontos tudnivalót.

A benőtt köröm sok fájdalmat és kellemetlenséget okozhat. Fotó: Getty Images

A probléma hátterében több dolog is állhat, például veleszületett ok lehet az erre hajlamosító körömforma. A szoros, hegyes orrú cipő viselése szintén elősegítheti a probléma kialakulását, ahogy a korábbi sérülés miatti körömdeformitás, vagy az ujjak/láb ortopédiai deformitásai. Leggyakrabban azonban a nem megfelelő körömvágási technika (a körömszélek lekerekítése) felelős a fájdalmas állapotért.

Tünetek, amelyekkel sebészhez kell fordulni

A benövés igen fájdalmas, továbbá gyulladást is okozhat, amely egy idő után nagyobb területre is kiterjedhet, a seb gennyedzővé válhat. Ha elhanyagoljuk, megnő az elfertőződés veszélye, a tályogossá váló benőtt körömrészt pedig csak szakember tudja eltávolítani. Szélsőséges esetben a gyulladás a csonthártyára vagy a csontra is ráterjedhet.

"Ha az érintett ujjon nyomásérzékenység, járás közbeni fájdalom jelentkezik a köröm melletti lágyrészek vörösségével, duzzanatával, esetleg gennyes váladékozással kiegészülve, akkor mindenképpen érdemes sebészhez fordulni. Nem kezelt esetben folyamatos váladékozásra és granulációs szövet, úgynevezett vadhús kialakulására kell számítani" - magyarázta Dr. Móga Natália.

Így zajlik a műtét

Egy érzéstelenítő injekció beadása után a benőtt körömszélt teljes hosszában kimetszik, eltávolítják a túlburjánzott szöveteket is. Az érzéstelenítés folyamata kezdetben pár másodpercig kellemetlen, fájdalmas lehet. Ezt követően már legfeljebb tompa nyomást tapasztalhat a páciens a sebészi beavatkozás ideje alatt.

A kontrollvizsgálatig teendő nincs a kötés szárazon tartásán kívül. A kontrollt, kötéscserét követően a váladékozás megszűnéséig napi zuhanyoztatás, fertőtlenítés, kötözés szükséges a sebész szakorvos szerint. "A beavatkozás után minden esetben gyógypedikűrös felkeresését javaslom a helyes körömvágási technika elsajátítása érdekében. Gyógypedikűrös segítségével, speciális eszközökkel a köröm növekedése megfelelő irányba terelhető" - mondta el Dr. Móga Natália.