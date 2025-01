Be akart tépni: ledarált feketeözvegy pókot fecskendezett be magának

Súlyos görcsökkel, izomfájdalommal és nehézlégzéssel kereste fel a sürgősségi osztályt egy 37 éves kaliforniai nő. Miután felvették a sürgősségi osztályra, a nő, – aki korábban már használt heroint – elmondta az orvosainak: úgy próbált betépni, hogy egy fekete özvegy pókot ledarált, összekeverte desztillált vízzel, majd intravénásan befecskendezte magának – írta meg a Live Science.

A fekete özvegy pók csípésébe akár bele is lehet halni. Fotó: Getty Images

Néhány órával a kórházba érkezése után a légzési nehézsége olyan súlyossá vált, hogy átszállították az intenzív osztályra. Mivel a nő asztmás, orvosai arra gyanakodtak, hogy tüneteit a méregben található fehérjére adott allergiás reakció súlyosbíthatta.