Átalakul a háziorvosi rendszer?

A kormány januárban ígért béremelést a háziorvosoknak, ennek mértékét pedig attól tették függővé, hogy milyen szorosan működnek együtt a praxisközösségekben – írta az InfoStart. A témáról Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos úgy nyilatkozott az InfoRádiónak, hogy a 319 praxisközösség szilárd alapot jelent, ám fontos lenne, hogy a következő időszakban bővüljön az itt elérhető szolgáltatások száma, a prevenciós munkára pedig nagyobb hangsúlyt kellene helyezni.

Hamarosan átalakulhat a háziorvosi rendszer. Fotó: Getty Images

Most valószínűleg nem optimális a betegellátás

„Meg kell vizsgálni azt, hogy a jelenlegi egészségügyi ellátórendszer mely szintjén vannak a betegek ellátva. Valószínűleg ez nem optimális jelenleg, és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a lehető legtöbb beteg végleges ellátására, gondozására és szűrésére az alapellátás szintjén kerüljön sor, meg kell próbálni tehermentesíteni a járóbeteg-szakellátást és a kórházi fekvőbeteg-ellátást” – véli a szakember.

A cél egyébként az, hogy a háziorvos, akinek például diabetológus szakvizsgája is van, az alapellátásban is kezelhesse a betegeket, így nem kellene szakrendelőbe továbbküldeni a pácienseket. Békássy szerinte erre a kormányzati akarat is megvan, hiszen hasonló a szándéka Pintér Sándornak is, aki az egészségügyért felelős tárca leendő vezetője.

A szakértő szerint azonban még fontos döntések váratnak magunkra az alapellátás megerősítésével kapcsolatban. „Ezek a döntések azt készíthetik elő, hogy az alapellátás humánerőforrás-kapacitása, a szolgáltatások és a telemedicinális ellátások köre is bővüljön, de meg kell teremteni annak a feltételeit is, hogy egy-egy szakdolgozó, népegészségügyi szakember, dietetikus, gyógytornász meg tudja kezdeni a munkáját az alapellátás szintjén” – magyarázta.