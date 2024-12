Alhasi fájdalom: ezt jelezheti

Az alhasi fájdalom egy igen gyakori tünet, melynek hátterében számos ok húzódhat. Ezek közül egyesek veszélytelenebbek, mások viszont akár azonnali orvosi ellátást igényelhetnek. A Cleveland Clinic cikke alapján összegyűjtöttük, milyen betegségek álhatnak a tünet hátterében.

Az alhasi fájdalom okai

Összességében a hasi és a kismedencei szervek azok, amelyek problémája okozhatja az alhasi fájdalomérzetet. Érinthetik többek között a vékonybelet, vastagbelet, petefészket, méhet, hashártyát és a húgyhólyagot. Ritkábban előfordulhat, hogy a fájdalom a test más részéből sugárzik át erre a területre. Tipikusan ilyen a vesefájalom, illetve férfiak esetében a herékben érzett fájdalom is kisugározhat erre a területre.

Az alhasi fájdalom nők körében nőgyógyászati problémát is jelezhet. Fotó: Getty Images

A vékony- és vastagbél nagy része az alsó hasüregben van, így az itt érzett fájdalom is sok esetben ide köthető. Sok esetben valamilyen hétköznapi emésztési zavar miatt érzünk itt fájdalmat, melyhez más panaszok például a gáz- és emésztési zavarok, hasmenés és székrekedés is társul. A belek gyulladásával járó megbetegedések gyakorta váltanak ki az érintett területen fájdalmat. A vékonybél gyulladását (enteritisz) vagy a vastagbélgyulladást (kolitisz) okozhatják például fertőzések, fekélyek, gyulladásos bélbetegség (IBD) és cöliákia is.

Szintén a kismedencei régióban találhatóak meg a női reprodukciós szervek, amelyek az alsó hasi fájdalom másik gyakori okai. Bár bizonyos menstruációs fájdalom normális, néha problémát jelezhet, többek között az alábbi betegségeket:

Endometriózis;

Kismedencei gyulladásos betegség (PID);

Méh mióma;

Méhrák.

Ha az emésztőrendszer vagy a női reproduktív rendszer nem érintett, előfordulhat, hogy fájdalmak eredete a húgyúti rendszeren keresendő. A "felfázás" , vagyis a hólyaghurut a húgyutak fertőzését jelenti, amely igen kellemetlen, gyakran fájdalmas tünetekkel is jár, többnyire alhasi területen.

Ha az alhasi fájdalmam csak az egyik oldalon jelentkezik

A bal alsó hasi fájdalom gyakran összefügg a vastagbél nyálkahártyájának kiboltosulásával (divertikulózisával). Ezek a kiboltosulások nagyszerű búvóhelyeket biztosítanak a baktériumoknak, és gyulladásokat eredményezhetnek az érintett területen. A jobb alsó hasi fájdalom összefügghet a vakbélével, amely a vastagbéltől jobbra ágazik el. A vakbélgyulladás (vakbélgyulladás) az alsó hasi fájdalom gyakori oka.