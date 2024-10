Váratlan vérzés: méhsüllyedés állhat a háttérben?

A méhsüllyedés egy olyan állapot, amely a nők életének szinte minden területére hatással van, hiszen más tünetek mellett akár váratlan vérzést is okozhat. Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész magyarázta el az okokat és hívta fel a figyelmet a kezelés lehetőségeire.

Miért okozhat a méhsüllyedés vérzést?

Amikor a méh – a korábban azt tartó meggyengült izmok és szalagok miatt – beesik, előre esik a hüvelybe, méhsüllyedésről, méh prolapszusról lehet beszélni. Ismert rizikófaktorai közé tartozik a szülés és az idősödés, de ide sorolható a medence területén végzett műtét, a krónikus köhögés, az elhízás is. Ennek az állapotnak különböző fázisai és ennek megfelelően tünetei is vannak, mint például a medence területén tapasztalt nehéz, húzó érzés, a vizelési problémák, esetleg inkontinencia és a hátfájás, illetve előfordulhat soron kívüli, váratlan vérzés is.

A méhsüllyedés kellemetlen velejárói a váratlan vérzések. Fotó: Getty Images

A méhsüllyedés miatt jelentkező vérzésnek többféle formája lehet, leggyakrabban az ún. menometrorrhagia fordul elő, ami hosszabb ideig tartó, erős, kiszámíthatatlan időközönként jelentkező vérzést jelent. Ez magyarázható lehet azzal, hogy mivel az előreesett méh közelebb kerül a hüvelyhez, sérülékenyebbé válik a traumákra, mint a fizikai aktivitás, a szexuális együttlét vagy akár csak egy lépcsőzés. A vérzés másik típusa a menopauza után jelentkezik, és általában súlyosabb állapotra utalhat, előfordulhat, hogy azonnali orvosi ellátást is igényel, illetve annak vizsgálatát, nem húzódik-e daganatos betegség a tünet mögött. "Vagyis a méhsüllyedéssel összefüggő vérzés részben kiszámíthatatlansága miatt okoz stresszt a nőknek, részben pedig súlyos esetben akár vérátömlesztést is szükségessé tehet" – foglalja össze Józan doktornő. Ezért minden esetben érdemes orvoshoz fordulni ezzel a zavarral.

Hogyan diagnosztizálható a méhsüllyedés és a vérzés?

A méhsüllyedés diagnózisa alapos kikérdezés és fizikális vizsgálatok után állítható fel. "A méh süllyedésére, előre esésére már az elmondott tünetek alapján is következtetni tudunk, de az állapot stádiumának megállapításához szükség van nőgyógyászati vizsgálatra, ultrahangos vizsgálatra és a további pontosítás miatt esetleg urodinamikai vizsgálattal fel lehet mérni az inkontinencia súlyosságát és más vizelési problémák hátterét. Összetett esetekben pedig szóba jöhet MRI és a CT is" – hangsúlyozza dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész.

Az eredmények tudatában nem csak a méhsüllyedésről alkothatunk pontos képet, de a vérzés okát is felderíthetjük. Ennek ismeretében pedig dönthetünk a megfelelő kezelésről. Tudni érdemes, hogy még a legenyhébb eltérés esetén is érdemes megtanulni és gyakorolni a gátizom-tornát, a Kegel-gyakorlatokat, amelyek szó szerint edzik a kismedencei izmokat. Enyhébb esetekben már ez is elég lehet ahhoz, hogy megakadályozza a folyamat további romlását, és esetleg más szervek, vagyis a hólyag, a végbél süllyedését. Ugyancsak hasznos lehet a túlsúly leadása, hiszen minden plusz kiló csak extra nyomást helyez a tartó szalagokra és izmokra. A hüvelyi elektrostimulációs kezelések is megállíthatják a folyamatot, és amennyiben ez nem elég a kívánt eredményhez, megoldást jelenthet ideiglenesen vagy akár véglegesen a pesszárium, amely a hüvelycsatornába helyezve támasztja a süllyedő méhet. A menopauza kapcsán kialakuló ösztrogénhiány esetén megfontolandó a hormonpótló terápia. Ugyanakkor súlyosabb esetekben, illetve, ha esetleg az derül ki, hogy daganat áll a vérzés hátterében, onkológiai kezelésekre és akár műtétre is szükség lehet, amely célja a helyreállítás és nagyon súlyos esetben a méheltávolítás lehet.