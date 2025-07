"Összejöhetek egy barátom exével?" - Szakértő válaszol az érzékeny kérdésre

Délnyugat, nyugat felől egyre intenzívebbé válik a felhőképződés, de az ország döntő részén többórás napsütés várható, viszont a nyugati határvidéken lehetnek akár borult tájak is. Sok helyen valószínű zápor, zivatar, valamint heves zivatarok is lehetnek hazánk délkeleti felén. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul és megerősödik, míg zivatarok környezetében viharos lökések, akár károkozó szélrohamok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 30 fok között alakul, de a Tiszántúlon 30 fok fölé is melegedhet a levegő, míg a nyugati határvidéken hűvösebb maradhat az idő. Fronthatásra napközben nem kell számítani.