Mikor kell eltávolítani a méhet?

Mikor indokolt a méheltávolítás? Hogyan zajlik egy ilyen műtét, és mi jön utána? A kérdésekre Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-sebésze válaszol.

A méh (uterus) a női reprodukciós szervrendszer része. Három fő része a méhtest, a méhüreg és a méhnyak. Terhesség során igen jelentős növekedésre képes: az amúgy nagyjából 57 grammos szerv akár 1 kilóssá is nőhet.

Amikor nincs más út

Sok nő félve gondol a méheltávolításra, de ez egyes esetekben elkerülhetetlen. Súlyos endometriózis, miómák, daganatok vagy rákmegelőző állapot esetén sokszor nincs más lehetőség. De a gyógyszeres kezelésre nem reagáló vérzészavar, vagy a nő életminőségére kiható kellemetlen tünetek - például erős, darabos vérzés,fájdalom- is indokolttá teheti a műtétet.

Ezeken kívül az is indikáció, ha az illető petefészkeit, petevezetőit eltávolítják, mivel ekkor a méh lényegében egy funkció nélküli szervvé válik. Ha a páciens életét nem veszélyezteti a probléma, akkor az orvosok általában a családalapítás vagy a menopauza utáni műtétet javasolják.

A méheltávolítás drasztikusnak tűnhet, de akár életmentő is lehet. Fotó: 123rf

Hogy zajlik a műtét?

A méheltávolítás (hiszterektómia) lehet teljes és részleges (Chrobak műtét) is. De vannak esetek, amikor a méhen kívül a petevezetőket és -fészkeket is eltávolítják. Több műtéti eljárás is létezik. A laparoszkópiás méheltávolítás jár a legkisebb vérzéssel, fájdalommal és felépülési idővel, így az esetek többségében ezt a módszert alkalmazzák. Ilyenkor csak pár apró bemetszést ejtenek, amelyeken keresztül az orvos bevezeti az eszközöket. Az eljárás részleges és teljes méheltávolítást is lehetővé tesz. A beteget 1-2 nap után hazaengedik. Ezen kívül hüvelyi és hasi eljárás is létezik - ismertette nőgyógyász. A műtét mindegyik fajtája altatásban történik.

Hogyan tovább?

Az, hogy a méheltávolítás után miket tapasztalnak a betegek, nagyrészt attól függ, hogy teljes vagy részleges eltávolítás történt-e, és megmaradtak-e a petefészkek. Ha az egész méhet, a petefészkeket és a petevezetőket is eltávolították, akkor - hormontermelés híján - a páciens megtapasztalja a klimax tüneteit (ha még nem esett át rajta). Ezeket a kellemetlenségeket azonban hormonpótlással könnyen orvosolni lehet.

A műtétet követő hüvelyszárazság és libidóhiány miatt változás következhet be a nemi életben is, viszont ezeken is lehet segíteni. Ami viszont minden esetben megszűnik, az a menstruáció, és ezzel együtt az életet veszélyeztető elváltozások, az oda nem illő képletek, valamint a sok kellemetlenség és fájdalom is eltűnik. Ezért sokan nem is veszteségként, hanem egy új élet kezdeteként tekintenek rá - hangsúlyozta a szakember.