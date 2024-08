Megjelent Európában is a lajhár-vírus

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint júniusban és júliusban 19 oropouche-vírus okozta betegséget észleltek Európában, elsősorban Kubából, illetve Brazíliából hazatérő turisták szervezetében. A kórokozót eddig három európai országban - Spanyolországban, Olaszországban és Németországban - azonosították - olvasható a Live Science oldalán.

Külföldről hazatérő turisták szervezetében azonosították a vírust. Fotó: Getty Images

Az oropouche-vírus a zikához hasonló tüneteket okozhat, beleértve a hirtelen fellépő lázat, izomfájdalmakat, fényérzékenységet, szemfájdalmat, hányást és bőrkiütést. Az esetek nagyjából 4 százalékában a vírus megfertőzheti az idegrendszert, gyulladást okozva a gerincvelő és az agy körül vagy magában az agyban. Ennek ellenére a legtöbb ember néhány napon vagy egy hónapon belül felépül, végzetes kimenetelű megbetegedést a vírus csak nagyon ritkán okoz - olvasható az ECDC jelentésében.

A kutatókat ugyanakkor aggasztja, hogy a közelmúltban néhány olyan esetről számoltak be brazil kórházakban, amely szerint a terhesség alatt az anya a magzatának is továbbadhatta a kórokozót. Ez pedig a zika-vírushoz hasonlóan fejlődési rendellenességet, vagy akár a magzat elvesztését is eredményezheti.