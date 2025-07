Hónapokat öregedett az agyunk a COVID-19 miatt - akkor is, ha nem fertőződtünk meg

Köztudott, hogy a nehéz idők nem csak fizikailag, de mentálisan is megterhelnek minket. Az elmúlt évek egyik legkomolyabb kihívása, amellyel világszerte az emberek nagy része szembesült. Nem alaptalan, ha úgy érezzük, szinte "beleőszültünk" a járvánnyal járó stresszbe: egy frissen közzétett tanulmány eredménye alapján a pandémia szó szerint öregítette az emberek agyát. Még azokra is negatív hatással volt, akik nem fertőződtek meg a COVID-19 vírussal.

Öt hónapot öregedett az agyunk a pandémia miatt

A brit University of Nottingham kutatóinak legújabb vizsgálata – melyet elsőként a Nature Communications folyóiratban publikáltak – kimutatta, hogy az emberek pusztán a pandémia stresszhatásai miatt is mintegy 5 hónapnyit öregedett egy átlagos ember agya. Vagyis az ideális öregedési folyamatokhoz viszonyítva csaknem fél évvel felgyorsult a szellemi hanyatlásunk mértéke.

A járvány súlyos hatással volt a mentális egészségünkre. Fotó: Getty Images

A kutatás során 15 ezer ember egészségi adatait gyűjtötték össze és elemezték ki, majd csaknem 1000 ember agyát képalkotó diagnosztikai vizsgálatoknak is alávetették. Két csoportra osztották őket: egyiküknél a MRI-vizsgálatok mindegyike a pandémia előtt készült, a másiknál viszont a járvány kitörése után is elvégezték azt. A kutatók megvizsgálták a szürke- és fehérállomány térfogatának változásait, a gyorsuló agyi öregedés jelei után kutatva. Az eredmények szerint a pandémia során átéltek mintegy 5,5 hónappal gyorsabb öregedést mutattak, függetlenül attól, hogy az érintettek megfertőződtek-e, vagy sem. A negatív hatás kiemelten megfigyelhető volt a férfiaknál, az idősebbeknél és a hátrányosabb anyagi háttérrel rendelkezőknél. Azoknál az embereknél, akik igazoltan megfertőződtek a koronavírussal, a kognitív képességekben is fokozott csökkenést figyeltek meg, például a mentális rugalmasság, illetve az információk feldolgozásának sebességében.

A tanulmány eredményei rávilágítottak, hogy egy olyasfajta globális válság mint amilyen a 2020-as évek elején a koronavírus-pandémia is volt, súlyos hatással lehet a mentális egészségünkre. A kutatók szerint, ha a jövőben hasonló stresszhelyzetek adódnak, teljesebb képet kell kapnunk a mentális, társas és kognitív egészségünkről – és fontosak az olyan életmódbeli stratégiák, mint a kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres testmozgás, jó alvás és társas kapcsolatok.