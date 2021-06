Járványszerűen terjed a szexuális erőszak

Megdöbbentő eredménnyel zárult egy, a 350 ezer lakost számláló Christchurch lánygimnáziumában végzett felmérés. A több mint 700 megkérdezett középiskolás lány fele volt már szexuális zaklatás célpontja, 20-an pedig már nemi erőszakot is átéltek. A gyerekek jogaiért kiálló Andrew Becroft szerint ezeknek az adatoknak fel kell nyitniuk az emberek szemét - számolt be róla a The Guardian.

A felmérést végző kutató, Liz Gordon beszámolója szerint a nemi erőszakot vagy zaklatást átélt fiatal nők jövőbeli viselkedésére is erősen rányomják bélyegüket a történtek. Az érintettek közül ugyanis sokan arról számoltak be, hogy az esetek után a testüket szinte teljesen eltakaró, zsákszerű ruhákat kezdtek hordani, vagy a megszokottól eltérő útvonalokon közlekedtek. Egyesek pedig társadalmi életüket is minimalizálták, hogy minél kevesebb interakcióba keveredjenek a potenciális zaklatókkal.

A középiskolás lányok fele volt már szexuális zaklatás célpontja. Fotó: Getty Images

"A mi körünkben ez nem meglepő"

Az érintett lányok közül sokan több esetről is beszámoltak. A 381 áldozat összesen 2667 olyan alkalmat nevezett meg, amikor szexuális zaklatást vagy bántalmazást élt át. Ez azt jelenti, hogy egy diákra 7 ilyen eset jutott csak az idei évben. Az iskola egyik tanulója az eredményeket értékelve úgy fogalmazott, hogy ő igazából nincs meglepve. A legijesztőbb tehát talán az, hogy a tinédzserek körében már-már megszokottnak számít, hogy kénytelenek elszenvedni ilyen jellegű támadásokat. Épp ezért nagyon fontos lenne, hogy a felnőttek, a szülők, a vezetők és a hatóságok mielőbb lépéseket tegyenek a probléma megoldása érdekében, most ugyanis szinte normalizálva van egy teljesen elfogadhatatlan viselkedés - mutatott rá a szóban forgó iskola igazgatója, Christine O'Neill.

A szexuális visszaélések elkövetői egyébként 91 százalékban férfiak voltak, és az esetek mintegy felében felnőttek zaklatták a tinédzsereket. A tapasztalatok szerint az inzultálás nemcsak valamilyen közösségi eseményen, hanem akár az utcán vagy tömegközlekedési eszközökön is előfordulhat, sőt akár még taxiban is. Az sem ritka, hogy nem egyénileg, hanem csoportosan követik el a bántalmazást.

"Egy új járvánnyal állunk szemben"

A gyermekbiztos szerint rendkívül nyugtalanítóak a felmérés eredményei, amelyek arra hívják a figyelmet, hogy a tinédzser lányok, valamint az LMBTQ csoportba tartozó kamaszok egyre gyakrabban válnak szexuális zaklatás vagy erőszak áldozataivá. "Új-Zélandnak be kell ismernie, hogy ez egy új járvány, amely nemzeti szintű fellépést igényel" - szögezte le Becroft. Az ország miniszterelnöke, Jacinda Ardern egyetértett azzal, hogy a jelenség mindenki számára komoly problémát jelent. "Ezek nehéz kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, az oktatási intézményeket pedig támogatnunk kell abban, hogy helyesen kezeljék ezeket a problémákat" - fogalmazott.