Erre készüljünk, ha abbahagyjuk a fogamzásgátlást

Családtervezéskor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mikor szeretnénk babát vállalni. Ez persze számos dologtól függ (munkahely, kor, anyagi helyzet és így tovább), de kicsit megbonyolíthatja a kérdést, amennyiben hormonális fogamzásgátlót használunk.

Ez történik a fogamzásgátlás elhagyása után

A hormonális fogamzásgátlás (például tabletta, hüvelygyűrű, méhen belüli hormonális eszköz) viszont korántsem akkora probléma a gyerekvállalás terén, mint amilyennek egykor tűnt. A fogamzásgátlóval bevitt hormonoknak nem kell több hónap, hogy kiürüljenek a szervezetből, így elképzelhető, hogy már a gyógyszer elhagyása utáni hetekben sikerül a teherbeesés. Ezért csak akkor ajánlott letenni a tablettát, vagy eltávolítani az eszközöket, ha már tényleg készen állunk a családalapításra.

ÉRDEMES AZ EGYÜTTLÉTEKET TUDATOSAN IDŐZÍTENI, HA BABÁT SZERETNÉNK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ugyanakkor az is lehet, hogy a szervezetünknek valamivel több idő kell az átállásra. Arra is készüljünk fel, hogy a fogamzásgátló elhagyása nem lesz egyszerű: egy ideig rendszertelen lehet a menstruációnk, amíg a ciklus be nem áll. Ha korábban fájdalmasak voltak ezek a napok, akkor ez valószínűleg vissza fog térni, ahogy az erős PMS is, illetve egyéb következményei is lehetnek (például pattanásos bőr vagy hajhullás).

Fontos, hogy nem kell kétségbeesni, ha nem jön össze azonnal a baba. Hiába hallani történeteket arról, hogy valaki már egy hónappal a fogamzásgátló abbahagyása után teherbe esett, nem vagyunk egyformák, illetve más, egészségügyi vagy környezeti okok is lehetnek a háttérben. Ha viszont egy év alatt sem sikerül a teherbeesés, érdemes szakemberhez fordulni, és teljes kivizsgálást csináltatni.

Mivel segíthetünk?

A teherbeesés esélyét a rendszeres, védekezés nélküli szexuális életen túl sok mindennel segíthetjük. Egyrészt az együttléteket is tudatosan kell időzíteni, az ovuláció idejére. Ennek jele általában az erősebb folyás, illetve az alhasi fájdalom, de már ovulációs tesztek is kaphatók, ha bizonytalanok vagyunk.

Emellett az egyik legfontosabb javaslat az egészséges életmód (persze akkor is, ha nem tervezünk babát). Érdemes elhagyni a rossz szokásokat (dohányzás, alkoholfogyasztás), helyettük pedig beépíteni a testmozgást, a változatos, táplálékdús étrendet az életünkbe. Ezzel együtt a testsúlyra is figyelni kell: sem a soványság, sem a túl sok pluszkiló nem segíti a teherbeesést. Ezekben az esetekben ugyanis kevesebb ösztrogén termelődik a szervezetben.

Négy jól elkülöníthető szakasz folytonos váltakozása – ez a női ciklus. De hogyan is működik a női szervezet, milyen folyamatok zajlanak le a 28 nap alatt? Noha egyénileg eltérő lehet, ki hogyan éli meg, vannak olyan általánosan érvényes tanácsok, amelyek mindenkinek segíthetnek. Mutatjuk, mit tehetünk, hogy azok a bizonyos napok ne csak elviselhetők, hanem akár élvezhetők is legyenek.

Egy általános laborvizsgálat is szükséges lehet ilyenkor, és legjobb az eredmények alapján kialakítani az étrendet. Sajnos rengetegen küzdenek például vashiánnyal, ezért érdemes ilyen tartalmú ételeket fogyasztani. Ajánlott még egyebek mellett a folsav, a C- és D-vitamin, illetve a cink szedése is. A megfelelő étrendet kiegészítő különböző terhesvitaminok is segíthetnek pótolni ezeket: nevükkel ellentétben már a próbálkozás időszakában érdemes elkezdeni szedni őket, hogy segítsék a fogantatást.

Természetes módszerek

Ne feledkezzünk meg a gyógynövényekről sem! Az ezekből készült teákat ízesítés nélkül ajánlott fogyasztani, és az sem mindegy, mikor tesszük ezt. Anyáink, nagyanyáink nem véletlenül ittak teát például palástfűből. A palástfű ugyanis erősíti a méhnyálkahártyát és segíti a beágyazódást, ezért ovuláció után kell fogyasztani.

A barátcserje pedig a PMS tüneteinek enyhítése mellett a teherbeesést is segítheti azzal, hogy hozzájárul a ciklus beállításához, csökkenti a prolaktinszintet, ugyanis ezek a problémák gyakran állnak a nehezített teherbeesés hátterében. Nemcsak teaként, hanem gyógyszerminőségben is hozzáférhető a patikákban. A gyógyszerügyi hatóság a barátcserje étrend-kiegészítőkben való alkalmazását azonban nem javasolja.

A málnalevél is hasznos: egyrészt méregtelenít, illetve segíti a peteérést és a beágyazódást, valamint javítja a petesejt minőségét. Népszerű még a cickafark is, amit peteérés előtt ajánlott inni, éhgyomorra, mivel segíti a tüszőérést, illetve a sárgatest-termelődést. A menstruációs görcsöket is enyhíti.

