Testbe zárva – egy 32 éves férfi csak pislogással tud kommunikálni

A 32 éves Oli Coppock bezártság szindrómában (angolul locked-in syndrome) szenved. – írja cikkében a The Sun. Ez egy ritka, rendkívül súlyos neurológiai állapot, amely során a beteg teljes testi bénulásban éli életét, miközben az agy alapvető funkciói, például a gondolkodás, az érzékelés és a szemet érintő mozgások továbbra is működnek.



Oli esetében néhány hónappal korábban kettes típusú agydaganatot diagnosztizáltak, melyet azonban sikeresen megoperáltak és a sugárterápia végén visszatérhetett mindennapos életébe. Továbbra is digitális marketingesként dolgozott, edzőterembe járt. Ám májusban egy kisebb rosszulléttel újra orvoshoz került, és megállapították, hogy folyadék van az agyában, ami a tüneteket okozhatta.

A beteg teljes testi bénulásban éli életét. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images



Az állapota drámai változáson ment keresztül, és ma már csak a szeme képes mozgásra. Barátnője úgy nyilatkozott: "Kijött a kórházból, és azt hittük, hogy olyan, mint egy harcos. Vagyis ennyi volt, elkezdhettük volna folytatni az életünket. Összesen tíz napig volt kórházban, majd hazajött hozzám, visszament az edzőterembe, és újra dolgozni."

A bezártság szindróma jellemzői:

Teljes vagy szinte teljes mozgásképtelenség: A beteg nem képes mozgatni a testét, beleértve a végtagokat, az arcot és a nyakat is. Az izomkontroll elvesztése miatt a mozgás lehetőségei szinte teljesen megszűnnek.

A beteg nem képes mozgatni a testét, beleértve a végtagokat, az arcot és a nyakat is. Az izomkontroll elvesztése miatt a mozgás lehetőségei szinte teljesen megszűnnek. Megőrzött szemmozgások : A legtöbb bezárt szindrómában szenvedő beteg képes mozgatni a szemét, általában az oldalakra vagy fel vagy le, illetve pislogni. Ezeket a mozgásokat gyakran a kommunikációra használják, például a szemmozgásokkal "igen" vagy "nem" választ jelezve.



: A legtöbb bezárt szindrómában szenvedő beteg képes mozgatni a szemét, általában az oldalakra vagy fel vagy le, illetve pislogni. Ezeket a mozgásokat gyakran a kommunikációra használják, például a szemmozgásokkal "igen" vagy "nem" választ jelezve. Éber állapot: Az agy nagy része, beleértve a gondolkodást és az érzelmeket vezérlő területeket, működik. A beteg teljesen éber lehet, de képtelen kommunikálni vagy mozdulni a testéből adódóan.



Az agy nagy része, beleértve a gondolkodást és az érzelmeket vezérlő területeket, működik. A beteg teljesen éber lehet, de képtelen kommunikálni vagy mozdulni a testéből adódóan. Érzékelés megtartása: Az érzékszervek, mint a hallás és a látás, általában megmaradnak, így a beteg tudatosan tapasztalja a környezetét, de nem képes azt kifejezni.



Oli családja és barátai most attól tartanak, hogy hamarosan kiengedik a kórházból, és "élete hátralévő részében" egy gondozóotthonba kell mennie.

Létezik visszaút a betegségből?

Néhány esetben a betegek részleges vagy ritkán teljes visszanyerhetik a mozgásképességüket, de sokan hosszú távon függőek maradnak másoktól. A bezárt szindrómában szenvedő betegek számára kiemelten fontos a megfelelő kommunikációs módszerek kialakítása. A szemmozgások használata mellett modern technológiák, például szemkövető rendszerek vagy EEG-alapú kommunikációs eszközök is segíthetnek a betegeknek kifejezni magukat.



Mindemellett a család, a gondozók és az egészségügyi szakemberek érzelmi és pszichológiai támogatása elengedhetetlen a betegek életminőségének javítása érdekében.