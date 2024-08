A nyár végén úrrá lehet rajtunk a depresszió

Ha csak az időjárásra tekintünk, nem nehéz észrevenni a nyár elején és végén tapasztalható napsütés intenzitásának változását. Ahogy a felhőtlen vakációt augusztus végén beárnyékolja néhány felhő, úgy a hangulatunkon is érezzük már az átalakulást. A legtöbb szezonális affektív zavarban szenvedő ember tünetei ősszel kezdődnek, a téli hónapokban folytatódnak, és egyre csökkenő energiaszinttel, valamint borongós kedélyállapottal járnak. Ezért fordulhat elő, hogy a fagyos és hosszú téli éjszakákra, és a napi időszakok során hosszabb sötétségre gondolunk a depresszióra ebben a formában, pedig már a nyári meleg és napos időben kezdődhetnek a tünetek.

Nem véletlen, hogy szeptemberben tartják az öngyilkosság-megelőzés hónapját is. Egy osztrák tanulmány is korábban behatóan vizsgálta, hogy a napfény miképpen befolyásolja az öngyilkossági hajlamot. Azzal kapcsolatban, hogy augusztus vége, szeptember eleje miért lehet az év nehéz szakasza, úgy tűnik, hogy ez az időszak a végét jelenti a melegebb időnek és a felhőtlen szórakozásnak is egyben. Egyszerre törhet ránk a felelősség, a stressz és a közeledő fagyos időszak összes negatív gondolata.

Tünetek, amelyeket okozhat az állapot:

A nap nagy részében kedvetlenség, szomorúság vagy levertség érzés.

Elvesztett érdeklődés az egykor élvezett tevékenységek iránt.

Alacsony energiaszint és lomhaság érzése.

Alvászavarok.

Szénhidrát utáni sóvárgás, túlevés és súlygyarapodás.

Koncentrációs nehézségek.

Reménytelenség, értéktelenség érzése. Bűntudat.

Életuntság.

Bár a tünetek túl általánosnak tűnnek, a pszichés kórkép jól körvonalazódik, mert a szezonalitás miatt mindig ciklusokban tapasztalhatják az érintett betegek.

A téli SAD tünetei közé tartozik a túlevés, a túlalvás, az elszigeteltség és a szénhidrát utáni vágy, míg a nyári szezonális affektív zavarban szenvedők étvágytalanságot, álmatlanságot tapasztalnak, de jellemző a fokozott nemi vágy és izgatottság is. A hasonlóság, amely mindkét rendellenességben emgjelenik: a szorongás és a depresszió.

A bipoláris zavarban szenvedőknél azonban fokozottabb lehet a szezonális affektív zavar megjelenésének kockázata. Náluk a mániás epizódok egy adott évszakhoz kapcsolódhatnak. Például a tavasz és a nyár mánia, az őszi és téli hónapokban pedig erősebb depressziós epizódok is előfordulhatnak.

Az elegendő alvás, testmozgás és tápláló étkezés mindenképpen segíthet. És ha mindezek a túl általános dolgok nem segítenek átlendülni a helyzeten, akkor érdemes a természetben keresni a feltöltődés lehetőségét.