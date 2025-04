Az Alzheimer-kór veszélyét is növelheti, ha piszkáljuk az orrunkat

Az egyik leggyakoribb dolog, amiről a kisgyermekeket le kell szoktatni, az orruk piszkálása. A legtöbben idővel ki is növik ezt a rossz szokást idővel, vannak azonban olyanok is, akik felnőttként is nyúlkálnak időnként az orrjáratukba. Ennek a nem túl gusztusos szokásnak kockázatai is vannak: egy ausztrál kutatás eredménye szerint az Alzheimer-kór veszélyét is növelheti - írja a Science Alert.

A kutatás eredménye szerint az orrtúrás károsíthatja a belső szöveteket, ami miatt veszélyes baktériumfajok könnyebben jutnak el az agyig, ahol az Alzheimer-kór jellegzetes tüneteit produkálhatják.

Az orr piszkálása nem csak gusztustalan, de veszélyes is lehet. Fotó: Getty Images

A kutatócsoport a Chlamydia pneumoniae nevű baktériummal végzett teszteket, amely az emberi szervezetben tüdőgyulladást okozhat. Ezt a baktériumot azon emberek agyában is felfedezték, akik súlyos demenciában szenvedtek. Megfigyelték, hogy egerekben a baktériumok a szaglóideg felé haladhatnak és gyulladásokat váltanak ki. Amikor pedig az orrhám (az orrüreget borító vékony szövet) megsérült, a gyulladás is fokozódik. Emiatt az egér agyában több béta-amiloid fehérje rakódott le, ennek a fehérjének a plakkjai pedig jelentős koncentrációban kimutathatók az Alzheimer-kórban szenvedők agyában is. Sőt, a béta-amiloid fehérje felhalmozódása az agyban a neurológiai betegség egyik legkorábbi és legjellegzetesebb jelének számít.

Fontos kiemelni, hogy a kutatást állatkísérletekkel végezték, az eredmények alapján viszont mindenképpen érdemes további vizsgálatokat égezni annak érdekében, hogy többet megtudhassunk az Alzheimer-kórt kiváltó rizikótényezőkről - vélekednek a szakértők.