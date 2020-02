Tippek, hogy ne legyünk náthásak

Párásítsunk!

Ha túl száraz a levegő a szobában, az elősegíti az orr nyálkahártyájának kiszáradását. Ha pedig a nyálkahártya nem elég nedves, a vírusok, baktériumok könnyebben bejuthatnak a szervezetünkbe.

D-vitamin-pótlás

Ne csak a C-vitaminra gondoljunk, hanem a D-vitamin-pótlást is kezdjük el időben: gondoskodjunk arról, hogy családunk többi tagjával együtt mi is elegendő D-vitaminhoz jussunk. Ezt természetes forrásokból nem mindig könnyű megoldani, ezért ajánlott a téli időszakban D-vitamint is tartalmazó multivitamint vagy egyéb étrendkiegészítőt szedni.

Néhány trükkel megelőzhetjük a kellemetlen téli nyavalyákat

El a kezekkel az arcunktól!

Mossunk gyakran kezet, és ügyeljünk arra, hogy a nap folyamán a kezünk minél kevesebbszer érjen az arcunkhoz. El sem hinnénk, hogy egy-egy nap során hányszor érintjük meg szükségtelenül is az orcánkat - egy 2008-as tanulmány szerint a résztvevő alanyok óránként átlagosan tizenhatszor értek az arcukhoz.

A telefont is fertőtlenítsük!

Töröljük át okostelefonjainkat fertőtlenítő kendővel. Egy 2012-es amerikai kutatás eredményei pedig arra világítottak rá, hogy okostelefonjaink körülbelül tízszer koszosabbak lehetnek, mint a vécéülőkék. Nem is csoda, ha a nátha- és influenzamegelőzést elősegítő tippek listáján is az elsők közt szerepel a mobilok rendszeres tisztításának, fertőtlenítésének fontossága.

Próbáljunk lazítani!

A stressz gyengíti szervezetünk védekezőképességét, így kulcsfontosságú, hogy aki eddig még nem tanulta meg a hatékonyabb stresszoldást, az is találjon egy neki szimpatikus módszert erre. A választási lehetőségek tárháza szinte végtelen, a jógától a sétán, meditáción és a csapatsportokon át egészen egy, a kutyánkkal a parkban eltöltött kellemes délutánig.

Az influenza vírusosfertőzésnyomán létrejövő felső légúti betegség, érdemes azonban leszögezni, hogy nem azonos a náthával. A megfelelő kezelés érdekében érdemes áttekinteni a legalapvetőbb tudnivalókat arról, miről ismerhető fel az influenza. Alábbi cikkünkben összefoglaltuk a tüneteket.

Alvás

Egy külföldi kutatás eredménye szerint azok, akik éjszakánként 7 óránál kevesebbet alszanak, háromszor akkora eséllyel lesznek náthásak, mint akik legalább 8 órát töltenek alvással. Érdemes hát éjszakázás helyett korán ágyba bújni, és rendesen kialudni magunkat.

A cink is kötelező

Acinkis hatékony segítőtárs a megfázás elleni védekezésben. Ha pedig már észleljük magunkon a tüneteket, akkor is érdemes bevetni ezt az ásványi anyagot, mert csökkenti a betegség lefolyásának idejét és a tünetek súlyosságát.

"Ez az én poharam"

Telefonok, törölközők és konyhai eszközök, többek közt ivópoharaink tehetnek a legtöbb irodán és családon belüli megfertőződésről. Ez ellen egy kis odafigyeléssel mindannyian tehetünk, például a poharainkat címkézzük fel, vagy használjunk saját pohárjelölőt. Így a többiek - különösen az egész télen náthás kolléga - kisebb eséllyel keveri össze a mienket a sajátjával.

Probiotikumokkal a nátha ellen

Tudósok szerint probiotikumok rendszeres bevitelével is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a megfázást, illetve ha már náthásak lettünk, legalább ne legyenek olyan gyötrőek a tünetek, és hamarabb szabaduljunk ezektől.

Forrás: womenshealthmag.com