Podcast: visszatérő megfázás? Ekkor segíthet a mandulaműtét

Kisgyermekes családokban a nátha és influenza előfordulása jóval gyakoribb lehet az átlagosnál. Átlagosan 3-4 náthán esik át egy gyerek évente, de a bölcsődét vagy óvodát kezdőknél az első évben ez a szám 8-10 is lehet. Dr. Tinku Dóra csecsemő és gyermek fül-orr gégész szerint tünetek alapján nehéz megkülönböztetni egy gyermeknél a megfázást, az influenzát, vagy akár a Covid-19-et, a megfelelő kezelés ugyanakkor ebben a korban kiemelten fontos lehet.

Ősszel a közösségbe járás és az évszakváltás egyaránt megviseli gyermekeink védekezőképességét, immunrendszerük pedig még jóval sérülékenyebb. A napfényhiány és az alacssonyabb vitaminbevitel szintúgy nagyobb problémát jelent ilyenkor, ezért is sokkal fogékonyabbak a betegségre. Azt ugyanakkor a szakember szerint már nem egyszerű megállapítani, hogy milyen kórokozó áll a panaszaik hátterében. "A gyermekeknél nagyon sokszor nem különülnek el ezek a tünetek, esetükben például viszonylag ritkák a súlyos légzési szövődményekkel járó covidos panaszok. Általában orrfolyós, náthás, torokkaparós betegség formájában jelentkezik a koronavírus okozta megbetegedés is, így azt csak tesztek segítségével lehet megkülönböztetni például egy náthától vagy influenzától" - válaszolta kérdésünkre Dr. Tinku Dóra.

Kell egyáltalán kezelni a náthát?

A népi mondás szerint a nátha gyógyszerrel egy hét, gyógyszer nélkül hét nap, ami arra utal, hogy a megfázásos tünetek ellen nincs mit tenni, így nem is szükséges azok kezelése. "Mivel vírusok okozzák, olyan specifikus terápiája, mint egy bakteriális fertőzés esetében az antibiotikum, valóban nincs a megfázásnak. Antivirális terápiát általában csak súlyos vírusfertőzések esetén szokás adni, a nátha kezelésének alapja elsősorban a tünetek enyhítését célozza" - hangsúlyozta a fül-orr gégész. Hozzátette: a kezelés azonban abból a szempontból is fontos lehet, hogy a bakteriális felülfertőződést megelőzhessék. A betegség lefutását egyébként befolyásolhatja a beteg életkora, egészségi állapota, illetve az is, hogy korábban találkozott-e a szervezete az adott kórokozóval.

Visszatérő megfázás esetén komolyabb beavatkozásra is szükség lehet. A gyakori betegségek miatt munkából kieső szülők érthető módon szeretnék sürgetni az egyes betegségek lefolyását, és minden módszert megragadnak arra, hogy csökkentsék a gyakoriságukat. Sokan úgy vélik, hogy ennek lehetséges eszköze a mandulaműtét. Hogy erre milyen esetben lehet szükség, arról Dr. Tinku Dóra beszélt részletesebben a fenti podcastünkben.