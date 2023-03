Meglepő, mi minden állhat az orrdugulás hátterében

Azonkívül, hogy az orrdugulás kellemetlen, csökkenti az életminőséget, azaz nem tudunk megfelelően aludni, beszélni, enni, nem érzünk ízeket, szagokat. Ezenfelül a levegő szájon át jut le a tüdőbe, így a bekerült levegő hidegen, szárazon és baktériumokkal telve érkezik a tüdőbe, sokszorosára növelve a fertőzés veszélyét. Éppen ezért érdemes és javasolt a bedugult orr vizsgálata és kezelése!

Mi állhat az orrdugulás hátterében?

Szénanátha

A légúti allergia egyik tünete lehet az orrdugulás, gyakran orrváladékozással kísérve. Ha évről-évre azonos időszakban jelentkezik a panasz, vagy télen a lakásban erősebb, akkor érdemes allergológussal konzultálni. Allergiavizsgálattal megtudhatjuk, hogy mi okozza az orrdugulást és így hosszú távon is biztonsággal használható kezelést kaphatunk.

TIPP! Az orrnyálkahártya gyulladása orrspray-kkel és orrcseppekkel kezelhető, amelyek duzzanatcsökkentő és nyákoldó hatásúak egyszerre: összehúzódásra késztetik a nyálkahártyában lévő hajszálereket, és elősegítik, hogy visszaálljon a nyálkahártyánk normális nedvességtartalma és működése. Amit azonban nem árt, ha megjegyzel: ajánlott tartósítószer-mentes orrsprayt választani, mert a tartósítószer károsítja az orrnyálkahártyát és hozzájárul az orrsprayfüggőség kialakulásához.

AZ ORRDUGULÁS NAGYON KELLEMETLEN, CSÖKKENTI AZ ÉLETMINŐSÉGET. FOTÓ: GETTY IMAGES

Orrpolip

Akár a kezeletlen idült orrmelléküreg-gyulladás miatt tartósan fennálló orrnyálkahártya-gyulladás is közrejátszhat abban, hogy a nyálkahártyán szőlőfürt szerű növedék, orrpolip jelenik meg. A polip méretétől függően részleges vagy akár teljes fél-, vagy mindkét oldali orrdugulás is jelentkezhet.

Reflux

A gyomorsav visszaáramlása nemcsak a nyelőcsőben, hanem akár a garat környékén és az orrüregben is elváltozásokat okozhat. A reflux miatt tartós nyálkahártya-gyulladás is kialakulhat ezeken a területeken, elhúzódó rekedtséget, torokfájást és krónikus orrmelléküreg-gyulladást, nyálkahártya duzzanatot és ezáltal gátolt orrlégzést kiváltva.

Krónikus orrmelléküreg-gyulladás

A visszatérő orrdugulás mellett a hátsó garatfali csorgás figyelmeztethet rá. Tartós orrnyálkahártya-gyulladás mellett megnő a termelődő váladék mennyisége, ami hátrafelé, a garat irányába csorog. Emiatt gyakori panasz az erős köhögőroham is.

Orrkagyló-megnagyobbodás

Az orrüregben elhelyezkedő három – alsó, középső és felső – orrkagylók a levegő szűréséért, felmelegítéséért és párásításáért felelősek. Ha az alsó orrkagylók megnagyobbodnak, akkor akadályozzák a légzést és tartós orrdugulást okoznak. Gyakran épp a tartós orrdugulás miatt akár heteken, hónapokon át használt nyálkahártya lohasztó orrspray-k következtében alakul ki. Az orrkagyló megnagyobbodás műtéttel kezelhető.

Daganat

Daganatos elváltozás az orrüregben, orrmelléküregekben is kialakulhat, ennek kockázata magasabb azok körében, akik fa-, festék- és vegyipari anyagokkal dolgoznak, számukra ezért is fontos a megfelelő védőfelszerelés viselése. A féloldali orrdugulás mellett felvetheti a rosszindulatú elváltozás gyanúját az orr, az arc duzzanata, az orr váladékozása, szaglászavarok és a gyakori orrvérzés is.

