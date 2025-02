Eddig fertőz az influenzavírus

„Előfordul, hogy valaki előbb válik az influenzavírus terjesztőjévé, mint hogy nála megjelennének a tünetek” – írta korábban a Szimpatika. Nézzük, pontosan meddig kell tartanunk attól, hogy továbbadjuk az influenzát.

Meddig fertőzünk influenzásként?

Az influenzafertőzés elkapása után nagyjából 24-72 órával már mi is továbbfertőzhetünk másokat. Ha pedig már tüneteink is megjelentek, általában még 5 napig nem ajánlott emberek közé menni, ha nem akarunk másokat is megbetegíteni. Összességében tehát körülbelül egy hétig vagyunk fertőzőek, bár az első napokban ezt rendszerint nem is sejtjük.

Fontos információ: a gyerekek és a legyengült immunrendszerű személyek esetében a vírusszórási időszak akár két hétig is eltarthat.

Tünetek, amelyek influenzára utalnak

„Általános szabályként megfogalmazható, hogy akkor mehetünk újra emberek közé, így iskolába vagy munkába, amikor már legalább 24 órája lázmentesek vagyunk gyógyszerhasználat nélkül is” – olvashattad egy korábbi cikkünkben. Nem a láz azonban az egyetlen panasz, amely felvetheti az influenzafertőzés gyanúját. Tipikus tünetek például az alábbiak is:

borzongás

fejfájás

gyengeség

hányinger

hátfájás

hidegrázás

hörghurut

könnyezés

kötőhártya-gyulladás

levertség

mellkasi égő érzés

orrfolyás

száraz köhögés

torokfájás

végtagfájdalom