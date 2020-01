Jön a szájon át bevehető influenzavakcina

"Egy orálisan bevehető tabletta komoly áttörést hozhatna, hiszen nemcsak az injekciós tűk okozta kellemetlenségeket lehetne így elkerülni, de a vakcinák terjesztése és adminisztrációja is egyszerűsödne, ezáltal pedig alighanem javulna a globális átoltottsági arány is" - mutatott rá dr. David McIlwain, a Stanford Egyetem kutatója. A szakember és kollégái - együttműködésben az új típusú vakcinát előállító cég kutatóival - egy kísérletet is lefolytattak az influenza elleni pirulák hatékonyságának feltárására. Eredményeiket a The Lancet Infectious Diseasesben hozták nyilvánosságra.

A jövőben tablettás formában is bevehető lehet az influenza elleni vakcina. Fotó: iStock

A vizsgálatba összesen 179 önkéntest vontak be 2016 augusztusa és 2017 januárja között. A résztvevők véletlenszerűen vagy szájon át bevehető, vagy injekciós formában adott vakcinát, vagy pedig placebót kaptak. Mintegy három hónappal később influenza A (H1N1) vírusokat juttattak az alanyok orrába, majd virológiai vizsgálatokkal ellenőrizték, kik betegedtek meg afertőzésnyomán.

Végül kiderült, hogy míg a kontrollcsoport tagjainak közel fele, egészen pontosan 48 százaléka elkapta az influenzát, addig a beoltottak körében ez az arány csupán 29 és 35 százalék volt - az alacsonyabb arányt a tablettával kezelt résztvevőknél mutatták ki. Mindez azt jelenti, a placebóhoz viszonyítva a tabletta 39, az injekció pedig 27 százalékos védelmet biztosított az influenza egyik leggyakoribb törzsével szemben. Emellett a tablettás forma előállítása gyorsabb és olcsóbb is, ezáltal a fejlődő országok lakossága számára is elérhetőbbé teheti az influenza elleni védekezés e módját.

Dr. David McIlwain szerint a mostani tanulmány egy szignifikáns előrelépést jelent afelé, hogy egy szájon át bevehető influenzavakcina kerülhessen a jövőben forgalomba.

Forrás: dailymail.co.uk