Így kezelheted az arcüreggyulladást házilag

Az arcüregek a homloknál, az orrnál és az orr két oldalán, az orcáknál helyezkednek el. Az itt kialakult betegség legtöbbször hosszabb ideig fennálló gyulladásos vagy allergiás nátha eredménye. Gyerekeknél, orrsövényferdülés, orrpolip, vagy az arcközépcsontok rendellenes fejlődése miatt is kialakulhat. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány módszert amellyel enyhítetőek a kellemetlen panaszok, fontos azonban felkeresni velük egy orvost is - könnyen lehet ugyanis, hogy valamilyen más betegség is áll a gyulladás hátterében.

Az arcüregyulladás tünetei

Az arcüregek belső felét borító nyálkahártya, illetve az üregeket az orrjárattal összekötő vezetékek begyulladhatnak, megduzzadhatnak, így a levegő sem tud megfelelően áramlani, és az arcüregben megnő a nyomás, a váladék is felgyülemlik. A betegség gyakori tünete többek között az erőteljes fejfájás, az érintett terület kipirosodása, megduzzadása. A fájdalom intenzívebbé válhat a fej mozgatásával, felkeléskor vagy lefekvéskor, amikor az arcüregekre nehezedő nyomás megváltozik. Egyéb jellegzetes tünetek az általános rosszullét, a láz, hidegrázás, az izomfájdalom, a nagy mennyiségű, sárgás-zöldes orrváladék, a köhögés, a nyirokcsomók megduzzadása, a fül- és állkapocsfájdalom.

Az arcüreggyulladás tünetei közé tartozik a fejfájás is. Fotó: Getty Images

Hogyan kezeljük az arcüreggyulladást?

Különösen a betegség kezdeti, enyhébb szakaszában lehetnek hasznosak az alábbiak:

Párásítás: segíthet a nyálkahártya nedvességének megőrzésében, ha a levegő páratartalmáról gondoskodunk. Az ideális, 40-60 százalék közötti páratartalmat télen nehezebb biztosítani a ritkább szellőztetések miatt. Érdemes lehet párásító berendezéssel is növelni a nedvességet.

Gőzölés: A kamillás és eukaliptuszolajas gőzölés is segíthet enyhíteni a panaszokat. Legyünk azonban nagyon óvatosak vele, hiszen a forró gőz könnyen égési sérüléseket okozhat, ne hajoljunk ezért nagyon közel a forró vízhez

Orrmosás: Használjunk sóoldatot vagy orrsprayt az orrüreg áttisztítására, ami segíthet feloldani és üríteni a lerakódott váladékot. Az orrmosást naponta több alkalommal is megismételhetjük a betegség ideje alatt.

Bőséges folyadékbevitel: A téli hónapokban rendszerint kevesebb folyadékot fogyasztunk, ami miatt a nyálkahártya is kiszáradhat, ami tovább súlyosbítja a tüneteinket. Figyeljünk rá, hogy elegendő folyadékot juttassunk a szervezetünkbe ilyenkor is, ami a gyóyulásunkat is elősegítheti.

Mikor forduljunk orvoshoz a tünetekkel?

A házi gyógymódok elsősorban a gyógyulás folyamatát gyorsítják, fontos azonban, hogy egy orvossal is konzultáljunk a panaszainkról. A visszatérő arcüreggyulladás ugyanis sokszor más kórállapot tünete lehet, melynek diagnosztizálása szintén fontos feladat. Orrsüvényferdülés, légúti allergia, sőt bizonyos esetben fogágybetegségek is kiválthatják, amelyek kezeletlenül csak súlyosbítják a beteg állapotát. Emiatt ha több alkalommal is visszatérő gondot okoz a betegség, mindenképpen javasolt egy alapos kivizsgálás!