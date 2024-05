Folyton folyik az orrod? Nem biztos, hogy allergia

Az év ezen szakában sokan küzdenek légúti allergiával. Ha viszont azt vesszük észre, hogy az allergiaellenes gyógyszerek nem használnak, akkor lehet, más áll a folytonos orrfolyás mögött, például krónikus arcüreg- vagy orrmelléküreg-gyulladás. Ez egy tartós, gyulladásos állapot, amely az orrmelléküregek több mint három hónapon át tartó duzzanatát okozza. Sőt, az is lehet, hogy valaki egyszerre küzd ezzel a betegséggel és allergiával - írja a VeryWellHealth.com.

Ugyanakkor az allergiára szedett gyógyszerek az orrmelléküregek gyulladásán nem segítenek. Ha nem kezelik, a krónikus orrmelléküreg-gyulladás kellemetlenné teheti a légzést, befolyásolhatja az alvás minőségét és rossz hatással lehet a produktivitásra is.

Innen tudhatod, hogy nem allergiáról van szó

Ha az allergiaellenes készítmények nem használnak, és sokáig fennállnak a tünetek, akkor gyanítható, hogy más ok van a háttérben. "Akik antihisztaminokat, intranazális szteroidokat szednek vagy orrspray-t használnak, és nem javul az állapotuk, azoknak valószínűleg krónikus arcüreggyulladásuk van, amely más kezelést igényel" - mondta Dr. Jayant Pinto, a Chicagói Orvostudományi Egyetem rinológiai és allergológiai igazgatója.

Bár kevésbé gyakoriak, érdemes megjegyezni, hogy néha az orrfolyást súlyos állapotok is okozhatják, mint például az orrban lévő daganat vagy az agy-gerincvelői folyadék szivárgása, mondta Dr. Zara M. Patel, a Stanford Orvostudományi Egyetem fül-orr-gégész professzora. Mivel számos oka lehet, Patel azt javasolja, hogy keressünk fel egy fül-orr-gégészt a problémáinkkal.

Hogy kezelhető?

A kezelési módszerek személyenként eltérőek lehetnek a tünetek és az általános egészségi állapot alapján, de gyakran segítenek az antibiotikumok vagy szteroidok, valamint orr- és orrmelléküreg-spray-k is. „Első lépésként intranazális szteroidokat szoktak javasolni” - mondta Pinto, hozzátéve, hogy az orrban kialakult gyulladást csökkentő szteroidok segíthetnek az allergiában és a krónikus orrmelléküreg-gyulladásban szenvedőknek egyaránt. A sós vizes orröblítés is hasznos lehet, mert kitisztítja az orrjáratokat.

Súlyosabb esetben műtétre is szükség lehet; ez viszont önmagában nem oldja meg a problémát. Utána is kezelésre van szükség, hogy a beteg ne essen vissza. Patel arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenképpen fül-orr-gégészhez érdemes fordulni a tünetekkel, akinek megvan a megfelelő szaktudása és eszköztára arra, hogy az allergiát a gyulladásos megbetegedésektől megkülönböztesse.