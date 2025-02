Allergiás vagy? Néhány heted maradt az immunterápia elkezdésére

A pázsitfűfélék családjába több növény tartozik, amelyek jellemzően április, májustól kezdődően virágozhatnak. A fűfélék allergenitása magas, vagyis sokaknál okoz szénanáthás tüneteket, a pollenallergiák közt a pázsitfű allergia az egyik leggyakoribb allergia hazánkban. Ha azonban egy allergiás beteg nem szeretne hónapokon át gyógyszereket szedni, vagy nem érzi elég hatékonynak az eddigi tüneti kezelést, március elejéig még elkezdheti az allergén immunterápiát. Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, az Allergiaközpont főorvosa mutatta be ezt a hosszú távú megoldást.

Már beindult az idei pollenszezon

A héten a felmelegedés hatására felerősödött a legkorábban virágzó fák pollenszórása. A korai fák pollenjére allergiásoknál felléphetnek allergiás tünetek, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, köhögés formájában jelentkezhetnek. Előfordulhatnak szemtünetek is, szemvörösség, allergiás kötőhártyagyulladás nehezítheti a mindennapokat, és fokozódhatnak az ekcémás tünetek és a torokviszketés is. Utóbbiak kapcsán a keresztallergia lehetőségét is vizsgálni kell. "Talán a februári fagyos reggeleken még nehéz elképzelni, de néhány hét múlva már a pázsitfűfélék virágzására is számítani lehet, ami hónapokig tartó szenvedést jelenthet az allergiásoknak" – hívta fel a figyelmet Moric doktornő. Ennek pedig több oka is van. Egyrészt a pázsitfűfélék családjába tartozó több ezer növényfaj nem egyszerre virágzik, így mindig van „aktuális” allergén a levegőben. Másrészt pedig a fűpollenek kifejezetten magas allergenitásúak, ezért mondhatjuk, hogy hazánkban a pázsitfű allergia az egyik leggyakoribb allergiatípus.

Beindult a pollenszezon, egyre több embernek okoz gondot az allergia. Fotó: Getty Images

Az immunterápia már az első évben is könnyebbséget jelenthet

Az allergiások pontosan tudják, hogy az erős tünetek megnehezíthetik a nappali teljesítményt és az éjjeli pihenést is, gyakorlatilag jelentősen rontják az életminőséget. Ezért a legtöbb beteg valóban orvoshoz fordul, és általában vényköteles antihisztamin tablettával, szteroidos orrspray-vel próbálja túlélni a nehéz időszakot. Akik ezt nem teszik meg, vény nélküli szerekkel próbálkoznak, több, de inkább kevesebb sikerrel. Ugyanakkor egyre többen vannak, akik tartósan szeretnék megszabadulni a kínzó tünetektől, ezért választják az allergén immunterápiát – ismerteti dr. Moric Krisztina. Az allergológus hozzátette: ez egy olyan kezelés, amely az allergia kiváltó okára hat, ugyanis az alkalmazott készítmények az allergén magas fokban tisztított kivonatát tartalmazzák. A készítmények segítségével az immunrendszer működését hangoljuk át, hogy idővel megtanulja elviselni azt az anyagot, amire a beteg allergiás. A hatás ezáltal nemcsak átmeneti, hanem valóban tartós lesz. Ehhez viszont 3-5 éves kezelés szükséges, bár már az első évben is érezhető a hatás. A legtöbben már a kezdeti időszakban is sokkal kevesebb orrspray-t használnak, ami aztán a következő években teljesen elhagyható lesz. Jelenlegi ismereteink szerint az allergén immunterápia hatása akár 10-12 éven át is tart, vagyis ez idő alatt a páciens nem lesz kiszolgáltatva a pollenszezonnak.

Most kell elkezdeni a pázsitfűfélék elleni immunterápiát

A tüneti kezeléssel szemben, amit akkor kell elkezdeni, amikor az allergén pollenek megjelennek a levegőben, az allergén immunterápiára már hamarabb gondolni kell. Pázsitfű allergia esetén az utolsó pillanatban vagyunk: a kezelés március elejéig kezdhető meg, tehát már most fel kell keresni az allergológust. A kezelés előtt természetesen allergiavizsgálatot végzünk, hogy a tüneteket okozó allergént igazolni tudjuk. Előfordulhat, hogy valaki több anyagra allergiás, ilyenkor rendszerint a legerősebb, a leginkább panaszt okozó allergénre kezdjük meg a kezelést. A diagnózis felállítása után - amennyiben a beteg alkalmas az allergén immunterápiás kezelés megkezdésére -, felírjuk az immunterápiás készítményeket. Ezek lehetnek tabletta vagy csepp formájúak is, de érdemesebb a kényelmesebb megoldást választani, ugyanis ezeket már a szezon kezdete alkalmazni kell, naponta egyszer, és három évig a megadott időszakokban ismételni a kúrát. A változás azonban már az első évben is jelentős lehet és a páciensek mind fizikai, mind pszichés szinten nagy megkönnyebbülést élhetnek meg.