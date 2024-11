A nyaki sérv tipikus tünetei: a nyakfájástól a zsibbadásig

Porckorongsérvnek a gerincoszlopot alkotó csigolyák közötti porckorongok előboltosulását nevezzük. A probléma távolról sem számít ritkának: 10-ből 8 ember szenved életében legalább egyszer deréktáji fájdalomtól és minden ötödik ember alsó végtagba is sugárzó fájdalmat is tapasztal. Sokaknál a nyaki csigolyák meszesedése okoz problémát, amely komoly, az életminőséget is jelentősen romboló következményekkel is járhat. A WebMD cikke összegyűjtötte azokat a tüneteket, amik felhívhatják a figyelmet a betegségre.

A nyaki gerincsérv gyakori probléma az ülő munkát végzők között. Fotó: Getty Images

A porckorongok szerepe a gerincoszlop rugalmasságában, illetve hajlékonyságában (mobilitásában) van, követi a gerinc mozgásait. A nyaki porckorongok stabilizálják a gerincoszlop felső részét, és lehetővé teszik, hogy a fejünket könnyedén forgathassuk és előre-hátra dönthessük. A nyaki csigolyák idővel meszesedni kezdenek, ami a korral járó, természetesnek mondható folyamat. A mozgásszegény életmód, illetve az ülőmunka azonban fokozza a kialakulás kockázatát, ezért sokak már fiatalon küzdenek az első tünetekkel. A kutatások azt mutatják, hogy a 40 év alatti tünetekkel nem járó emberek körülbelül 25%-ánál, 40 év felettiek pedig 60%-ánál kialakult valamilyen degeneratív elváltozás. A panaszok sokaknál már csak akkor jelentkeznek, ha a fájdalom általánossá válik.

A nyaki sérv tipikus tünetei

A nyaki sérv leggyakoribb és legnyilvánvalóbb tünete a nyak merevsége, illetve az ezen a területen tapasztalt fájdalom. Ez utóbbi sok esetben kisugározhat a vállakra, illetve a hát felső szakaszaira is, ilyenkor nehezebb lokalizálni a fájdalom kiinduló pontját. Amennyiben a kitüremkedés nyomni kezdi a gerincvelőn áthaladó idegek valamelyikét - akár többet is egyszerre - úgy érzéskiesést tapasztalhat a beteg. Ez még kevésbé lokális, bizonyos gyökök nyomása esetén a fájdalom a comb hátsó felszínén a lábszár és lábfej külső felszínén keresztül a kisujjba sugárzik. Zsibbadás jelentkezik, a lábujjak vagy a kézfej egy része pedig érzéketlenné válik. Attól függően, hogy melyik csigolyák között alakult ki a sérv, izomgyengeség is jelentkezhet.

A porckorongsérv kevelésében kimelet szerepe van a fizikoterápiának, főleg akkor, ha hosszabb ideje fennálló, krónikus panaszokról van szó. A fájdalmat, illetve a gyulladások mértékét gyógyszerekkel is enyhíthetik. Előfordulhat, hogy műtétre is szükség van, ez a kezelés azonban sok esetben nem jelent végleges megoldást. A kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.