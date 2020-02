Fájdalom, melyet a mobilunk okoz

Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista a szakorvosok által alagútszindrómának nevezett jelenség okairól, tüneteiről, kezeléséről beszélt.

Ha nyomják az idegeket

Az alagútszindróma igen gyakran a perifériás idegek nyomódása miatt kialakuló zsibbadás, fájdalom, izomgyengeség eredője. Ezen idegek lefutása mentén számos ín, izom, ér és csontos képlet helyezkedik el, amely helyenként alagutat képez az ideg körül. Ha ezekben az alagutakban valami miatt fokozódik a nyomás, az idegek nyilvánvalóan nyomás alá kerülnek. Ez az ok lehet terhesség, cukorbetegség,elhízásvagy akár túlzott igénybevétel a mobiltelefon használata miatt. Ha hosszú távon fennmarad ez a nem természetes állapot, akkor az idegek károsodhatnak is.

Az úgynevezett mobiltelefon-könyök elsősorban égő, bizsergő érzéssel hívja fel magára a figyelmet, amely nemcsak a könyökben, de az alkarban is jelentkezik. Az ok elsősorban, hogy az alkart sokáig felfelé hajlítva tartjuk, ahogyan a telefont a fülünkhöz szorítjuk. Ez természetesen valóban sok időt jelent, így ez a fajta alagútszindróma elsősorban azokat érinti, akik például a munkájukból kifolyólag sokat telefonálnak headset nélkül vagy éppen könyökölve, bár azokat is elérheti, akik alkarjukat a fejük alá hajlítva alszanak. A folyamat tulajdonképpen ördögi kör: az idegek vérellátása csökken, ami duzzanatot eredményez, ez pedig az alagút további szűküléséhez vezet. A jelenség ritkábban előforduló oka lehet, hogy az ideg csúszkál a könyök hátsó részén lévő horony felületén. Ez az ismétlődő mozdulat idővel aztán fájdalmas gyulladást és duzzanatot eredményez.

Égő, bizsergő érzéssel hívja fel magára a figyelmet

Mi a megoldás?

Amennyiben valóban a mobiltelefon-használat okozza a panaszokat, úgy elsősorban az ehhez kapcsolódó szokásainkon érdemes változtatni. Meg kell próbálkozni headset használatával, vagy ennek hiányában érdemes váltogatni a telefont tartó kezet. Monitor előtti munkánál is érdemes figyelni rá, hogy ne könyököljünk túl sokat. Sofőrök lehetőleg ne támasszák könyöküket az ablakkeretnek, illetve akialvásközben a feje alá hajlítja a kezét és ettől fáj a könyöke, tekerjen egy törölközőt éjszakára a karja köré, így eleve nem fog menni a hajlítás.

"Természetesen van olyan állapot, amelynél szükséges az orvosi segítség is" - hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista.

"Hatékonyan alkalmazhatunk nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszereket, kenőcsöket, amelyeknek jó kiegészítője lehet az öngyógyító folyamatokat beindító lökéshullám terápia. A speciális lágyrészekhez kifejlesztett biokompatibilis hialuronsav injekcióval is érdemes próbálkozni, hiszen ez csökkenti az alkar feszítő izmainak eredésénél a gyulladást, segíti a gyulladt szövetek regenerációját. Gyors, hatékony segítség komoly fájdalmak esetén a helyi, célzott gyulladáscsökkentő injekció, amelyet nagy körültekintéssel alkalmazunk. Súlyos esetekben műtét is szükséges lehet. A legfontosabb azonban, hogy idejében kérjünk segítséget, így előbb megszabadulhatunk a fájdalomtól, és megelőzhetjük az állapot további romlását!"