Áttörés: lassítható lehet az ALS-es betegek állapotának romlása

Az egyik végzetes neurodegeneratív betegség, a Karsai Dániel életét is követelő amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) kialakulásának hátterét vizsgálták nemzetközi együttműködésben a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szakemberei. Sikerült is azonosítaniuk egy lehetséges terápiás beavatkozási pontot.

Az ALS egy progresszív, gyógyíthatatlan betegség, amely az egész szervezetet érintő immunológiai elváltozásokat mutat. Egyik jellegzetes kórélettani markere az ideg-izom szinapszisokban a beidegzés fokozatos leépülése. A jelenség pontos hatásmechanizmusa máig ismeretlen.

Az ALS kialakulásának hátterét vizsgálva azonosítottak egy lehetséges terápiás beavatkozási pontot a szegedi kutatók. Fotó: Getty Images

Áttörés jöhet az ALS kezelésében

A citokinek olyan jelzőmolekulák, amelyek a sejtkommunikációban játszanak szerepet. A citokin családon belüli kemokinek pedig olyan fehérjék, amelyek bizonyos sejttípusok irányított mozgását váltják ki felszabadulásuk környezetében. Ezen fehérjék közül a CCL2 kemokin (a CCR2 receptorhoz való kötődése által) fontos szerepet tölt be az immunsejtek vonzásában, így különleges jelentőségű a gyulladással járó betegségek kialakulásában és progressziójában. A HUN-REN SZBK Biofizikai Intézetének és a Központi Laboratóriumok kutatói, valamint az SZTE Neurológiai Klinika kutatóorvosai nemzetközi együttműködésben immunsejtek megjelenését tudták detektálni az ALS-betegek izommintáiban. Ezt a betegség két transzgenikus állatmodelljében is kimutattak már a betegség tünetmentes, kezdeti stádiumában.

A fehérjék teljes körű minőségi és funkcionális vizsgálatával igazolták, hogy a jelenség mozgatórugója a CCL2-CCR2 jelátvitelen alapul, valamint a CCL2 kemokint megnövekedett mennyiségben termelő sejtek az állatok ideg-izom szinapszisai köré csoportosulnak. A kutatók – akik a Nature Communications folyóiratban ismertették az eredményeket – igazolták azt is, hogy CCL2-semlegesítő antitestek lokális injekciójával csökkenthető a immunsejtek beszűrődése, és fékezhető az ideg-izom szinapszisok beidegzésének elvesztése. Ezzel tehát egy lehetséges terápiás beavatkozási pontot azonosítottak a betegség progressziójának mérséklésére.

Forrás: MTI