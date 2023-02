Innen tudhatjuk, hogy ez már a változókor

„40 éves koromban kezdődtek a panaszok. Az elején csak az éjszakai izzadásra figyeltem fel, majd jöttek az alvászavarok is. Véletlenszerű tüneteknek gondoltam ezeket, és leginkább a stresszes életmódomnak tudtam be a rossz alvást” – meséli interjúalanyunk, aki egy évtizednyi szenvedés után mára már túl van a megpróbáltatásokon. Hozzátette: őt is meglepte, hogy nála ennyire korán elkezdődött a hormonrendszer működésének változása, azt hitte, ez a nála idősebb nők problémája, de tudomásul vette, és megpróbált mindent megtenni azért, hogy elviselhetőbb legyen ez az időszak. Megváltoztatta az életmódját, odafigyel a táplálkozására, minimalizálta az alkoholfogyasztását, este 6 után már nem iszik koffeintartalmú italokat, rendszeresen sportol, és ami a legfontosabb, úgy érzi, teljes életet él.

Árulkodó tünetek. Mikor kezdődik a változókor?

Interjúalanyunk nincs ezzel egyedül, a korai menopauza – amikor már 45 éves kor előtt bekövetkezik a vérzés végleges elmaradása – létező jelenség. Több oka is lehet, így például cukorbetegség, kemoterápia vagy sugárkezelés is kiválthatja, de a genetika is közrejátszhat ebben. Mivel ebben az életkorban senki nem számít rá, általában úgy derül ki, hogy az érintett menstruációs zavarokkal keresi fel a nőgyógyászt. A menopauza egyik legjellemzőbb tünete ugyanis a vérzési rendellenesség. A menstruáció hirtelen is véget érhet, ám gyakoribb, hogy mielőtt teljesen elmaradna a vérzés, rendszertelenebbé válik a ciklus.

Egyéni különbségek is megfigyelhetők a tünetek megjelenésében, de bőven lehet átfedés, hasonlóság a menopauzás panaszok között. Az sem meglepő, hogy a nők nem egyformán élik meg ezt az életszakaszt. Ahogy az is változó, kinél mennyi ideig tart: néhány hónapig, de akár több évig is fennállhat ez az állapot. A legtöbben azonban 5-7 évvel számolhatnak.

A változókornak sem kell a kínzó tünetekről szólnia. Fotó: Getty Images

A már említett, szabálytalanná váló menstruációs ciklus mellett gyakoriak lehetnek a hőhullámok – ez az egyik legismertebb változókori tünet –, alvászavarok, hangulatingadozások. Nem ritkán következik be ilyenkor súlygyarapodás is, ha nem figyelünk oda a helyes étkezésre. Hajhullásra, szédülésre, fejfájásra, feszülő mellekre, hólyaggyengeségre, a szexuális élet felborulására, fájdalmas együttlétekre is sokan panaszkodnak. A hüvelyszárazság, a húgyúti fertőzések szintén azok a tünetek, amelyek sokakat késztetnek arra, hogy elkezdjenek valamilyen kezelést. Mindezeken felül a lelki panaszok is megnehezíthetik a mindennapokat: gyakoriak lehetnek a hangulatingadozások, és nem ritkán depresszió is kialakulhat.

A változókorra érdemes egy új életszakasz kezdeteként tekinteni. Az esetleg felmerülő tüneteket pedig sokféleképpen lehet enyhíteni. Hormon vagy más? Mutatjuk mi kell a nőnek változókorban.

Fogamzásgátlás: elfedheti a tüneteket?

Előfordulhat olyan eset is, amikor a tünetek nem egyértelműek. Sokan még menstruálnak, de a hormonszintjeik már a változókorra utalnak. Mindez azzal magyarázható, hogy hormonális fogamzásgátlók szedése mellett a menstruáció még szabályos marad, és néhány jellemző tünetet is elfedhetnek a hormonok. (Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy elértük a menopauzát, tegyük le a hormonális fogamzásgátlót.) Ezért is ajánlják a nőgyógyászok, hogy ebben az életkorban már érdemes hormonmentes fogamzásgátlásra váltani, 50 éves korban pedig le is lehet tenni a tablettákat, mivel a teherbeesés esélye ilyenkor már nagyon alacsony. Hormonmentes fogamzásgátlást – például óvszert – természetesen lehet alkalmazni.

Ha pedig már elmarad a vérzés, akkor biztosak lehetünk abban, hogy beléptünk a változókorba, és már nincs szükségünk fogamzásgátlásra. Laborvizsgálattal is megerősíthető a menopauza ténye, ilyenkor a petefészkek működését stimuláló hormon (FSH) szintjét vizsgálják.

A tünetek enyhítése

Ha már benne vagyunk a menopauzában, akkor mindenképpen fordítsunk kellő figyelmet a tünetek enyhítésére is. Érdemes változtatni az életmódunkon: ha ezt korábban nem tettük meg, szabaduljunk meg az esetleges káros szokásainktól, például a dohányzástól. Legyen a mindennapjaink része a rendszeres, intenzív testmozgás, és étkezzünk minél egészségesebben, hasznos lehet például a mediterrán diéta követése. Erőteljesebb tüneteknél az orvosunk dönthet úgy, hogy hormonterápiát javasol, de ez nem mindenkinél és nem minden esetben járható út. Kézenfekvő alternatíva lehet a hormonmentes, például a gyógynövények előnyös hatásain alapuló szerek alkalmazása. Klinikailag is igazoltan hatásos gyógynövény például a poloskavész és az orbáncfű, az ezek kombinációit tartalmazó patikai készítmények nagy előnye, hogy hosszabb ideig is lehet azokat szedni. A sokak életét ilyenkor megkeserítő hüvelyszárazságot helyileg ható – azaz a hüvelyben alkalmazható – hidratáló hatású összetevőt, például hialuronsavat, valamint a hüvely egészséges, savas pH-ját fenntartó tejsavat, esetleg ápoló gyógynövényi kivonatokat tartalmazó patikai készítményekkel lehet kezelni.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!