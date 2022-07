Meddig fertőznek a kitüsszentett kórokozók?

Hiába van nyár, a megfázásnak megvan az esélye. Nemcsak a hideg vízben fürdés vagy a túlságosan jeges italok, de az egyre elterjedtebb légkondicionáló berendezések hatásai miatt is veszélyben vagyunk. Nem árt tudni, hogy a kórokozók milyen könnyen terjednek cseppfertőzéssel, tüsszögés és köhögés segítségével.

A kitüsszentett cseppecskékben még percekig lebegnek a kórokozók

Ausztrál kutatók úgy találták, hogy a kórházi fertőzésekkel összefüggő baktériumfaj, a Pseudomonas aeruginosa, amely tüsszentés vagy köhögés során távozik a beteg szervezetéből, 10 percen át képes aktívan fertőzni, de akár 45 percig is életben maradhat. "Már a korábbi kutatásaink is azt mutatták, hogy ezek a kórokozók akár 4 métert is megtettek a kibocsátásuk helyétől, és 45 percig életben maradtak a levegőben a kiköhögésük után" - közölte Lidia Morawska, a Queenslandi Műszaki Egyetemen (QUT) munkatársa, aki több kutatást is végzett korábban a témában.

A tudósok azt akarták megtudni, hogy a tüsszentésekkel vagy köhögéssel kirepülő cseppecskék hogyan és milyen távolságra képesek elszállni, és mennyi ideig tudják a fertőzést átvinni más emberekre. A P. aeruginosa baktérium egy gyakori, a legtöbb gyógyszerre rezisztens kórokozó, amely legtöbbször kórházakban okoz fertőzéseket, például a klimatizáláshoz kapcsolódó tüdőgyulladást és szepszist. E baktériumok rendszerint csak olyan páciensekben okoznak betegséget, akik valamilyen súlyos kórban, különösen cisztás fibrózisban szenvednek. Bár ezt a fajta baktériumot már nagyon sokat tanulmányozták, még mindig nem értjük teljesen, hogy a tüsszentés vagy köhögés hogyan terjeszti a fertőzést.

Morawska elmondta, hogy a kutatásokat laboratóriumi körülmények között előállított bioaerosolokkal folytatják, mert ezek nem szennyezettek, mint a természetes tüsszentéssel vagy köhögéssel kibocsátott cseppek. A szükséges alapanyagot a kísérlethez két cisztás fibrózisos betegtől vették, akiknek krónikus Pseudomonas aeruginosa fertőzésük volt. Kiderült, hogy a cseppek a levegővel érintkezve gyorsan lehűlnek, elveszítik a nedvességtartalmukat, azaz elpárolognak, és nem adnak megfelelő feltételeket a baktériumoknak, hogy sokáig életben maradjanak bennük.

A kutatók úgy találták, hogy a kiszáradó cseppekben a baktériumok többsége 10 másodperc vagy még rövidebb idő alatt elpusztul. "Ez arra utal, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktériumok egy része ellenáll a gyors biológiai bomlásnak, és így életképes marad a helyiség levegőjében egy darabig, hogy légúti fertőzést okozzon, különösen olyan légzési problémákkal küzdő embereknél, mint a cisztás fibrózisban szenvedők" - mondta Morawska.

Mindenki tudja, aki valaha dolgozott irodában, hogy mi történik, ha az egyik kolléga betegen megy munkába: nem kell sok idő, és a tüsszögés és trombitálás máris elterjed. Az Arizonai Egyetem kutatói most kimutatták, milyen gyorsan képesek a kórokozók terjedni az irodai környezetben, amikor csupán egyetlen dolgozó megy munkába betegen. Részletek!

Bár a kutatók nem teljesen biztosak benne, hogy ez miért következik be, feltételezik, hogy a cseppek a légutak különböző részein képződnek, ami a méretüket is befolyásolja. A nagyobb cseppek lassabban párolognak el, és hosszabb ideig képesek fenntartani a kórokozók életképességét. Akárhogy is, a régi orvosi felszólítás változatlanul érvényben van: zsebkendőbe köhögj, tüsszents! És aki a markába tüsszentett, nem árt, ha kezet is mos.

Forrás: sciencealert.com