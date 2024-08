Multifokális lencsék: kiknek jelenthetnek megoldást?

A kor előrehaladtával a különböző látásproblémák előfordulásának gyakorisága is megnő. Ahogy öregszünk, úgy a szemlencse rugalmassága is fokozatosan csökken, ezért romlik a szem közeli fókuszáló képessége. Ezt a jelenséget öregszeműségnek, azaz presbyopiának hívjuk, következtében pedig idővel egyre nagyobb nehézséget okoz a közeli szövegek olvasása. Te is észrevetted, hogy míg korábban 25-30 cm-re tartottad az újságot, idővel egyre messzebbre kellett tolni azt a szemedtől ahhoz, hogy el tudd olvasni? Ez esetben az öregszeműség folyamata már nálad is tetten érhető. Egyénenként változó, hogy mikor indul be az öregedés folyamata a szemben, általában 40-45 éves kor tájékán jelentkeznek először a kellemetlen tünetek.

A negyvenes éveinkben már a közeli látásproblémák mellett sokszor a távollátás is gondot okoz. Emiatt folyamatosan váltogatnunk kell a szemüvegeket aszerint, hogy éppen közeli, vagy távoli pontokra helyeznénk a figyelmünket. Bizonyos élethelyzetekben – például vezetés vagy aktív sportolás során – ez azonban nem, vagy csak nagyon nehezen megoldható. Az ilyen esetekben lehetnek hasznosak a multifokális - vagy más néven többfókuszú – lencséket tartalmazó szemüvegek.

Kiknek ajánlottak a multifokális lencsék?

Míg a hagyományos, egyfókuszú lencsék csupán egyetlen fókuszponttal rendelkeznek, és a rövid-, vagy éppen a távollátásban segíthetnek, a multifokális lencse minden távolságra biztosítja az éles látást. Segítségével tehát a közeli és távoli dolgokat is egyaránt élesen látja a viselője, így nem kell folyamatosan cserélgetni a szemüvegeket. Hasonló elven működnek az úgynevezett bifokális – vagy más néven kétfókuszú – lencsék is, amelyek két fókuszponttal rendelkeznek. Ezekkel ugyanúgy biztosítható egyszerre a közel- és távollátás, a köztes távolságra azonban nem képesek fókuszpontot nyújtani, így ezeken a területeken továbbra is homályos marad a látás. Ráadásul a lencsék illesztésénél jól látható választóvonal figyelhető meg, ami miatt sokak számára zavaró lehet a viselésük. Ezzel szemben a multifokális lencsék a közeli és távoli tárgyak között fokozatos átmenetet biztosítanak, nincs látható éles határvonal a dioptriák között.

Közel- és távollátásra egyaránt kényelmes megoldást jelentenek a multifokális lencsék. Fotó: Getty Images

A szemlencse alsó részén helyezkednek el a közeli dolgok észlelését segítő dioptriák, amelyek például az olvasást segíthetik. A középső területek középtávolságra nyújtanak megfelelő látást, például számítógéphasználat vagy főzés közben lehet fontos szerepük. A felső harmadon keresztülnézve pedig a távolabbi, 5 méternél is messzebb lévő tárgyakat láthatjuk tisztán.

Ránézésre a multifokális lencsék nem különböznek a sokak által ismert egyfókuszú lencsékétől, viselésük ugyanakkor igényel némi „gyakorlást” az agyunk számára. Mivel több szemüveg funkcióját egyesíti, többféle dioptriával, a különböző látómezőkre való átállás kezdetben okozhat némi szédülést, egyeseknél fejfájást. A legtöbben azonban 1-2 nap viselés után megszokják és mindenféle kellemetlenség nélkül hordhatják a szemüveget.