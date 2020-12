A legegészségesebb karácsonyi ajándék a nagypapának

Egy új sál, egy üveg ital, édesség, könyv, meleg papucs - ezek a standard ajándékok már végtelenül unalmasak, és olyan is van köztük, ami nem épp egészséges. De akkor mit adjunk a nagypapának karácsonyra? - vetődik fel jogosan a kérdés. Ugorjuk most át a másik elcsépelt - bár legalább egészségtudatos - ajándékkört, a digitális vérnyomásmérő, digitális hőmérő, digitális mérleg trióját, mert valószínűleg ezeket is beszereztük már korábban. Most azonban a koronavírus-járvány kellős közepén, amikor szinte alig látjuk idős rokonainkat, más eszközökben, figyelmességekben érdemes gondolkodni, ha szeretnénk őket egészségben és biztonságban tudni.

Koronavírustesztből milyet érdemes ajándékozni?

A legegyszerűbb talán most egy egyéni védőfelszerelésekből álló csomagot összeállítani, hiszen nincs olyan üzlet, ahol ne állnának halomban a különböző maszkok, kesztyűk, kézfertőtlenítők. Ha azonban ennél többet is szeretnénk a fa alá tenni, akkor érdemes lehet meglepni egy koronavírusteszttel vagy koronavírus szerológiai vizsgálattal. Ez utóbbi egyébként kiváló családi ajándék is lehet, hiszen így megtudhatjuk, hogy vajon átestünk-e már a SARS-CoV-2 okozta fertőzésen, vagy sem.

A szerológiai vizsgálat ebben az esetben azt mutatja ki, hogy vajon tartalmaz-e már a vérünk olyan kimondottan az új típusú koronavírus ellen termelt IgG ellenanyagot, amit a szervezetünk jellemzően már afertőzés5-7. napján elkezd előállítani, de később is kimutatható a vérből, míg a PCR- és az antigéntesztek a vírus jelenlétét "keresik". A szerológiai teszt segítségével tehát egyrészt megtudhatjuk, hogy átestünk-e már a betegségen - akár tünetmentesen -, másrészt visszajelzést kapunk arra is, hogy rendelkezünk-e már a kórokozó elleni speciális immunvédelemmel.

h i r d e t é s

Nincs is értékesebb annál, mint az egészségben eltöltött idős kor. Fotó: Getty Images

A D-vitamin-hiány veszélyes lehet

Ha idős rokonunk még nem esett át a fertőzésen, akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogyan segítsük szervezetének megerősítését különböző vitaminokkal. Mint arról korábban beszámoltunk, a D-vitamin, a C-vitamin, valamint acinkis elengedhetetlen fontosságúak a szervezet védekezőképességének megerősítésében és fenntartásában. Jellemzően a C-vitamin bevitelére jobban odafigyelünk, köztudott azonban, hogy a magyar lakosság nagy része D-vitamin-hiányos. Márpedig a D-vitamin-hiányt a járvány kezdetétől kockázati tényezőként tartották számon, és - mint arról a HáziPatika.com-on is többször írtunk - folyamatosan vizsgálták hatásait a COVID-19-betegeknél is. Amerikai kutatók például megállapították, hogy a vitamin hiánya jelentősen fokozza a fertőzés kockázatát, a pótlása pedig képes csökkenteni a vírusos légúti fertőzések veszélyét. Egy másik tanulmány szerint a megfelelő D-vitamin-szint a szervezetben csökkentette a betegség okozta tünetek súlyosságát, és így a halálozási arányt is javította.

Érdemes lehet ezért egy D-vitamin szintet nézetni - vérből kimutatható -, s ha már úgyis vérvételt végeznek, akkor "csapjunk" hozzá egy cinkszint vizsgálatot is. Mutatjuk, miért.

A cink szintjét ezért vizsgáltassuk

A cink - bár hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla - egy rendkívül fontos ásványi anyag: szerepet játszik a többi között a sejtosztódásban és -növekedésben, az idegrendszer megfelelő működésében, illetve az immunológiai folyamatokban is. Ha szervezetünkben nem megfelelő a cink szintje, az hamar azimmunrendszergyengüléséhez, a fertőzésekre való hajlam növekedéséhez vezet. Nem meglepő tehát, hogy spanyol kutatók arra a megállapításra jutottak: ez a fontos ásványi anyag arra is hatással lehet, hogyan birkózunk meg a koronavírus-fertőzéssel.

Érthető azonban, ha nem akarunk még karácsonykor is a koronavírussal foglalkozni, így az alábbiakban a járványtól független tippeket is adunk, amivel hozzásegíthetjük a nagypapát még több egészségben eltöltött évhez.

Vajon tényleg jó gyógyszereket szed?

Kiváló ajándék lehet például egy okos gyógyszeradagoló, így biztosak lehetünk benne, hogy sohasem marad ki egyetlen pirula a napi kötelezőből. De, vajon tényleg a neki legmegfelelőbb gyógyszereket szedi? - ha ez a kérdés már korábban felmerült bennünk, esetleg azt tapasztaltuk, hogy ingadozó vérnyomásra, szédelgésre, vagy valamilyen eddig nem ismert új tünetre panaszkodik, akkor érdemes lehet elgondolkodnunk azon, hogy a családdal összefogva idén megajándékozzuk egy gyógyszerbiztonsági tesztcsomaggal, mely új dimenzióba emeli a személyre szabott gyógyítás fogalmát. Az ilyen típusú vizsgálatok olyan összetett genetikai tesztek, amiket vérből végeznek és hozzásegítik a beteget és orvosát, hogy "kísérletezgetés" nélkül derítsék ki, melyik a legjobb legmegfelelőbb hatékonyságú gyógyszer az érintett számára, vagy épp melyik pirula hatóanyagának mellékhatásai okozhatnak panaszokat.

Ha egyedül él, ezekre különösen figyeljünk

Ha már gyógyszereket szed meglévő panaszaira, az egyben azt is jelenti, hogy tud betegségeiről, ami előnyös az egészsége szempontjából. Ha azonban valamilyen oknál fogva az édesapánk, nagypapánk egyedül él, akkor érdemes még jobban odafigyelnünk rá. Köztudott ugyanis, hogy a családban általában a nők az egészségtudatosabbak, míg a férfiak hajlamosak homokba dugni a fejüket, nem szívesen járnak orvoshoz, szűrővizsgálatra, és valljuk be az életmódjukon sem szívesen változtatnak.

Sokan azért nem mennek szűrésekre, mert attól tartanak, hogy súlyos betegséget diagnosztizálnak náluk, mások attól félnek, hogy a szűrővizsgálatok fájdalmasak, hosszadalmasak, számos kényelmetlenséggel járnak. Ez egyrészt a vizsgálatok nagy részére nem igaz, másrészt a szűrésekkel időben felismert betegség életet menthet, így, ha igazán szeretnénk hasznos ajándékkal meglepni, az alábbiakat is érdemes lehet megfontolni.

Ideje megtudni, hogy szolgál az egészsége

Alapvetően elmondható, hogy 50 év felett már szinte mindenkit érint valamilyen krónikus betegség (diabétesz, hipertónia, szív- és érrendszeri rendellenesség), de említhetnénk akár a csontritkulást vagy a hormonproblémákat is. Szerencsére ezek kockázati tényezőit vér- és/vagy vizeletvizsgálatokkal kideríthetjük. Hogy pontosan milyen teszteket érdemes elvégeztetni, arra választ adhat háziorvosunk, de érdemes lehet a szakemberek által javasolt vizsgálati csomagok közt is körülnézni, melyek általában úgy vannak összeállítva, hogy átfogó képet adjanak a páciens egészségéről. Jellemzően az ilyen tesztek nemcsak a belső szervek, az anyagcsere, a csontok- és a hormonális eredetű betegségek feltárására alkalmasak, kiterjedhetnek a különböző vitaminok szintjének ellenőrzésére is. Nemcsak a már említett D-vitamin vagy cink szintjét nézik azonban ilyenkor, hanem például olyan ritkábban vizsgált vitaminokat és ásványi anyagokat is, mint a B12 és a folsav. Ha ugyanis ezek szintje tartósan alacsony a szervezetben, az hozzájárulhat például az időskoridemenciavagy a vérszegénység kialakulásához.

Sok baj forrása lehet a prosztata

Férfiaknál érdemes lehet specifikusan, az idős korban legtöbb problémát okozó prosztatát (dülmirigyet) is kivizsgáltatni. 50 év felett már majd minden második férfi találkozik a dülmirigy valamely elváltozása miatt kialakuló panasszal, például a gyakori vagy fájdalmas vizeletürítéssel. Emellett nem elhanyagolható tény az sem, hogy évente több mint 4 ezer prosztatarákos beteget regisztrálnak Magyarországon, és mintegy 1500-an halnak bele a dülmirigy karcinómájába, amely a férfiak leggyakoribb tumoros betegsége.

A prosztatarák így kerülhető el Mutatjuk, mi mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy érdemben csökkentsük a prosztatarák kialakulásának rizikóját. Részletek itt.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a prosztata specifikus vér- és vizeletvizsgálatok nem váltják ki a 45 év felett ajánlott rendszeres prosztatarákszűrést, de kiegészíthetik azt, illetve segíthetnek kideríteni az említett zavaró tünetek okát. Az ilyen csomagok egyik legfontosabb eleme a vérből kimutatható PSA, azaz prosztata specifikus antigén szintjének vizsgálata. Ezt általában ki szokták egészíteni a máj- és veseműködésre utaló értékek vizsgálatával, valamint vércukor-, koleszterin-szint, sőt az esetlegesen fennálló gyulladásokra utaló CRP (C-reaktív protein) értékének felmérésével is.

Ha időben fény derül a problémára, nagyobb eséllyel gyógyítható

Mint említettük, a prosztatarák a férfiak leggyakoribb tumoros betegsége. Emellett a többi közt a vastag- és végbélrák, hererák, tüdőrák és májrák is igen gyakoriak köreikben, melyeket, ha időben felismernek, akkor sokkal jobbak a gyógyulási esélyek. Ha valakinek a családjában előfordult már daganatos betegség, vagy épp maga is ráktúlélő, akkor érdemes lehet az úgynevezett tumormarkerek vizsgálatát is elvégeztetni.

Tumormarkereknek nevezzük azokat az anyagokat (többségében fehérjéket és hormonokat), melyek egy egészséges szervezetben szinte alig vannak jelen, ám bizonyos rosszindulatú daganatok fejlődésével szintjük megemelkedhet. Mint arról korábban írtunk, ezeket az anyagokat vagy maga a tumorszövet termeli, vagy a szervezet daganatnövekedésre adott reakciója következtében jelennek meg. Mivel részben vérből, vizeletből vagy szövetből is kimutathatók, egyéb vizsgálatokkal együtt arra használják az orvosok, hogy egyes daganatfajtákat felismerjenek és diagnosztizáljanak, a szervezet valamely kezelésre adott válaszát megjósolják, illetve a daganat kiújulását észleljék. Megjegyzendő, hogy a tumormarkerek önmagukban nem diagnosztikus markerek.

Fontos megemlíteni, hogy ha idős rokonunknak panaszai vannak, esetleg olyan elváltozásokat észlelt testén, melyek rákos megbetegedés gyanújára adhatnak okot, de a tumormarkerek negatív eredményt adtak, akkor se dőljünk hátra, feltétlen járjunk utána a panaszoknak. Az ilyen vizsgálatok eredményeit ugyanis számtalan tényező befolyásolhatja, ezért is szokták hangsúlyozni a szakemberek, hogy a pozitív érték sem jelent egyértelműen rosszindulatú daganatot. Tartsuk szem előtt, akármilyen vizsgálati csomaggal is lepjük meg szerettünket, eredményének kiértékelésére mindig kérjünk fel egy szakembert, hiszen egy laikus akár olyan dolgokat "olvashat ki", olyan következtetéseket vonhat le, melyek nem a valóságot, az épp aktuális állapotot tükrözik. A laboratóriumi eredmények értelmezése jó esetben, a klinikai tünetekkel, panaszokkal együtt, egyéb vizsgálatokkal összevetve történik.