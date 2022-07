Mi jelzi, hogy krónikus gyulladás van bennünk?

A krónikus gyulladások hosszabb idő alatt alakulnak ki, nincsenek látványos tünetei, viszont folyamatosan roncsolják, pusztítják a sejtjeinket, és számos súlyos betegségért lehetnek (legalább részben) felelősek, mint a diabétesz, a szív- és érrendszeri problémák, az ízületi betegségek vagy a hajhullás.

A krónikus gyulladást meglehetősen nehéz megállapítani, csak vérvizsgálattal lehet diagnosztizálni. Van azonban néhány olyan tünet, melyek akár a krónikus gyulladásra is utalhat. Természetesen, ez nem azt jelenti, hogy semmi más nem okozhatja a tüneteinket, de nem árt a krónikus gyulladást is számításba venni.

A depressziónak, hangulati zavaroknak lehet oka a krónikus gyulladás, állítja néhány tudós, így dr. Andrew Miller pszichiáter is. „Azoknál a szívbetegeknél, akik depresszióban is szenvednek, sokkal magasabb a gyulladásra utaló vegyületek aránya a vérben, mint azoknak, akik nem depressziósak” – mondta.

Depressziót is okozhat a gyulladás. Fotó: Getty IMages

Mit együnk gyulladás ellen? „Bizonyos betegségek kezelésénél pedig mesterségesen idéznek elő gyulladásokat, és ezekben az esetekben a depresszió, a hangulatingadozás és a fáradékonyság észrvehető növekedése volt megfigyelhető a betegeknél.” Dr. Miller szerint a lehetséges kezelési lehetőségek is utalhatnak arra, hogy a depresszió és a krónikus gyulladások között összefüggés van: az omega-3 zsírsavak, illetve a rendszeres testmozgás mindkettőt képes csökkenteni.

Egyéb tünetek

Az állandó hasfájás, gyomorproblémák, hasmenés vagy éppen székrekedés, a hasi görcsök és a puffadás mind arra utalhatnak, hogy valami nincs rendben az emésztőrendszerünkkel. A krónikus gyulladások igen erősen érinthetik a bélrendszert (egyre több embernél diagnosztizálnak például irritábilis bél szindrómát, gyulladásos bélbetegségeket, gluténérzékenységet), a bélrendszer egészsége pedig az egész szervezetünkre, közérzetünkre kihathat.

A gyulladásos bélbetegségek ráadásul nemcsak emésztési gondokat okozhatnak, de számos egyéb problémát is, például koncentrálási nehézségeket, pattanásokat, hajhullást.

Az állandó fáradékonyság is jóval többre utalhat, mint arra, hogy túlhajtottuk magunkat a munkahelyünkön. Ha még akkor is teljesen kimerültek vagyunk, és még a legegyszerűbb feladatok elvégzésére is képtelennek érezzük magunkat, ha egyébként eleget (legalább 7 órát) aludtunk, elég folyadékot ittunk és kiegyensúlyozottan táplálkoztunk, akkor a krónikus gyulladás is meghúzódhat a fáradtság hátterében.

A gyulladás érintheti a központi idegrendszert, vagyis az agyat és a gerincvelőt is, többek között azokat a területeket is, melyek az alvásért vagy a cirkadián ritmusért felelősek. Így a szervezetünk „megzavarodhat”, és akkor sem érzékeli, hogy teljesen éberek vagyunk, amikor kialudtuk magunkat.