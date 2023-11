Így lesz erős az immunrendszerünk

A vitaminok mellett nagyon fontos a szervezetünk vasellátottsága is, ugyanis ez egyebek között az immunrendszerünk védekezőképességét is jelentősen befolyásolja.

A vas szerepe

A szervezetben található vaskészlet hetven százaléka a hemoglobinban, három százaléka az izmokban, a fennmaradó mennyiség pedig a májban, a csontvelőben és a lépben, valamint bizonyos enzimekben található. A vas egyik legfontosabb feladata, hogy hozzájáruljon a vörösvérsejt- és hemoglobinképződéshez, amelyek fontos alkotóelemeként részt vesz az oxigénszállításban. Segít a vázizomzat és a szívizom számára az izomsejten belül tartani az oxigént, lehetővé téve, hogy az kellő energiát termeljen az összehúzódáshoz. Szerepet játszik a sejtosztódásban és az energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, a szellemi működés fenntartásához, és az immunrendszernek is elengedhetetlen segítője.

AZ ŐSZI NÁTHÁS IDŐSZAKBAN MÉG FONTOSABB AZ ERŐS IMMUNRENDSZER. FOTÓ: GETTY IMAGES

Fektessünk hangsúlyt a megelőzésre vashiány esetében is!

Amíg betegek vagyunk, és a szervezetünk vírusokkal harcol, egyre gyengébbé és étvágytalanabbá is válunk, így a napi étkezések sem biztosítják a megfelelő mennyiségű vitamin- és ásványianyag-bevitelt. Ráadásul betegség idején a vas vagy egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen mennyiségben szívódik fel, ezért a gyorsabb felépülés érdekében a gyógyulást követően érdemes tudatosan feltölteni a vasraktárakat, visszaerősíteni az immunrendszert, amivel a betegség kiújulásának esélyét is csökkenthetjük.

Az is fontos lenne, hogy a fertőzéses időszak előtt megfelelően felkészítsük az immunrendszerünket. Ehhez a különböző multivitaminok önmagukban nem elegendőek, mert általában egyéb anyagokat, például magnéziumot és kalciumot is tartalmazhatnak, amelyek gátolják a bennük lévő kis mennyiségű vas felszívódását, az ilyen tablettákat bevonó filmréteg pedig még tovább nehezíti a vas hasznosulását.

Ilyenkor segíthet a vastartalmú gyógyszerekkel való vaspótlás. Érdemes tudni, hogy ezek a készítmények különböző formában tartalmazzák a vasat, így azok felszívódási mechanizmusa, emésztőrendszeri mellékhatásai, valamint a szedésükkel kapcsolatos előírások is eltérőek. A vaspótlás mellett javasolt a C-vitamint, a cinket és a B-vitaminokat is pótolni, hiszen ezek a vasfelszívódás hatásfokát is javítják.

A vashiány civilizációs probléma, amely ráadásul kellemetlen tünetekkel jár. Mi a különbség a vasbevitel és a vaspótlás között? Mi segíthet? Egyáltalán: van megoldás?

Mennyi vasra van szükségünk?

Egészséges felnőtteknél a napi vasveszteség kb. 1-2 mg, a táplálékunknak ezért legalább napi 14 mg vasat kellene tartalmaznia, mivel abból csupán 10 % tud hasznosulni a szervezetben. A termékeny korban lévő nők a menstruációs vérzéssel minden hónapban vért (és ezzel együtt vasat) veszítenek, ezért nekik 18 mg vasbevitel is szükséges lehet. A várandósok vasszükséglete jelentősen, a korábbi igény mintegy másfélszeresére, 28 mg körüli napi vasbevitelre növekszik, amit csak táplálkozással már nem lehet biztosítani, ilyenkor mindenképpen szükségessé válik a gyógyszeres vaspótlás.