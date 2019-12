Tularémia: mi is elkaphatjuk a nyúlpestist

A tularémia (nyúlpestis) okozója a Francisella tularensis nevű baktérium, melynek számos altípusa létezik, és az egyik leginkább fertőző mikrobának tartják, már az emberi szervezetbe jutott 10-50 kórokozó betegséghez vezethet. Világszerte közel 100 különböző állatfajban él meg ez a baktérium, többek között különböző emlősökben (például nyulakban, borzokban, szarvasokban stb.), madarakban, kétéltűekben és rovarokban is.

A tularémia elsősorban a fertőzött állat szöveteivel való kapcsolat útján terjed, de kullancsok és szúnyogok is terjeszthetik, sőt fertőzött föld belélegzésével is bekerülhet a szervezetünkbe. Emberről emberre nem terjed. A tularémiát okozó baktérium a gazdaszervezet sejtjeibe bekerülve parazitaként viselkedik. Általában a. A betegség számos belső szervet megtámadhat, a tüdőket, a májat, a lépet vagy a nyirokrendszert is.