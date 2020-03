Tüdőgyulladásban hunyt el egy koronavírusos nő anyja

A történetet a 444.hu írta meg. Február 29-én életmentő műtétet hajtottak végre a Szent Imre kórházban egy idős nőn, és mivel a beavatkozás jól sikerült, a tervek szerint egy-két napon belül haza is engedték volna a beteget. Hétfőre azonban belázasodott, tüdőgyulladása lett, szerda estére pedig elhunyt.

A nő lánya, aki rendszeresen látogatta édesanyját, ugyanazon a hétfőn szintén belázasodott. Bár a héten kétszer is elment a háziorvoshoz, ott azt mondták neki, influenzája van. Péntek reggelre azonban nagyon rosszul lett, mentő szállította be a Szent Imre kórházba. Agyvérzés gyanújával vizsgálták, de kiderült, hogy kétoldalú tüdőgyulladása van. A diagnózis felállításáig számos egészségügyi dolgozóval kapcsolatba került.

Az idős nő lánya koronavírusos volt

Mivel az orvosokban felmerült a koronavírus gyanúja, az intenzív osztályon különítették el a nőt. Több mint 24 óra múltán tudták tesztelni, szombaton pedig kiderült, hogy koronavírusos. Ekkor átszállították a László Kórházba, az állapota súlyos. A közvetlen családtagjait is letesztelték. A Szent Imrében csak ezután fedeztek fel összefüggést az édesanya és a lánya esete között: az édesanya másfél nappal azelőtt halt meg tüdőgyulladásban, hogy a lányát behozta a mentő.

Az elhunyt nőn nem végeztek koronavírus-tesztet, így nem tudni, hogy ő is megfertőződött-e. A protokoll szerint nem is lehetett volna tesztelni, mert nem merült fel, hogy más koronavírusossal kapcsolatba kerülhetett. Ugyanez a lányára is igaz volt, a háziorvos ezért nem küldte tesztre, hiába voltak influenzaszerű tünetei. Az is előfordulhat egyébként, hogy az idős nő a kórházban fertőződött meg: két hétig volt ugyanis bent, a koronavírus lappangási ideje pedig kb. 14 nap.

Bővíteni kellene a szűrési kapacitásokat

Sok szakértő az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt javasolja, hogy bővíteni kellene a szűrési kapacitásokat, hogy legalább a kórházi dolgozókat és a tüdőgyulladásos betegeket tesztelni lehessen.

