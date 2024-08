Rusvai Miklós: évente több európai meghal nyugat-nílusi lázban

Két esetben már megbetegedést is okozott Magyarországon a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz. A veszélyes kór vírusa már évtizedek óta jelen van Magyarországon, csak most a megbetegedések miatt nagyobb figyelmet kap – tudta meg az InfoRádió Rusvai Miklóstól.

A víruskutató szerint az emberek is a fertőzésre fokozottan érzékenyek. A megelőzéshez egyelőre nincs oltóanyag, szerencsére azonban emberről emberre nem adható át a kórokozó.

"Az esetek jelentős részében a fertőzés tünetmentesen zajlik, vagy enyhe, influenzaszerű tünetekkel, tüsszögés, orrfolyás, fejfájás, hőemelkedés jellemző, de az esetek egy részében sajnos agyvelőgyulladás is lehet a következmény" – mondta a szakember. Arra is emlékeztetett, hogy Európában minden évben több ember meghal a nyugat-nílusi láztól. Magyarországon eddig egy regisztrált haláleset volt még 2018-ban. Általában négy-hat évente okoz nagyobb hullámot., legutóbb Magyarországon 2018-ban volt ilyen, előtte pedig 2013-ban. Egyelőre szezonális megbetegedésről van szó, de a globális felmelegedés, így az enyhébb telek miatt ez a szezonalitás is kiszélesedhet.