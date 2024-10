Rusvai: itthon is megjelenhet az új típusú majomhimlő

Mint azt megírtuk, október 18-án mutatták ki a majomhimlő Klád Ib variánsát egy németországi beteg szervezetében, aki külföldön fertőződött meg szoros testi kontaktus útján a kórokozóval. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztus 14-én nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet rendelt el a Klád Ib terjedése miatt, mert a szakemberek szerint ez a változat fertőzőbb és súlyosabb megbetegedést idézhet elő a korábban ismerteknél. Európában először Svédországból jelentették az új variáns felbukkanását szintén augusztusban. Eközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban tavaly január óta 27 ezer megbetegedést és több mint 1100 halálesetet jelentettek a majomhimlőjárványban. Az új variáns emellett már Ugandába, Ruandába, Burundiba és Kenyába is átjutott.

Rusvai Miklós az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, nem kizárható, hogy a jövőben Magyarországon is felüti a fejét a majomhimlő. „Elképzelhető, hogy megjelenik, sőt azt mondanám, hogy valószínű. Attól függ, hogy milyen hosszú időtávban nézzük” – fogalmazott a vírusszakértő. Kitért arra is, hogy a majomhimlő új variánsa jelentős számban halálos áldozatokat is követel: Afrikában a megfertőződött betegek 7-8 százaléka életet veszítette a járványban. A magas halálozási arányban az is közrejátszik szerinte, hogy elsősorban gyerekek betegszenek meg, akik sérülékenyebbek és érzékenyebbek, az immunrendszerük kevésbé fejlett.

„A vírus egyébként meglehetősen nehezen terjed, hiszen nagyon szoros kapcsolat kell hozzá. Például szexuális kontaktus vagy az, hogy valaki egy háztartásban éljen egy fertőzött személlyel” – mutatott rá az interjúban Rusvai. A megelőzési lehetőségek kapcsán a higiéniai szabályok betartását emelte ki. Ha pedig valaki Afrikába utazik akár üdülés, akár munkavégzés céljából, úgy érdemes óvatosnak lenni a helyi közösségek tagjaival történő érintkezésben. Különösen veszélyes például a szexturizmus.

Borítókép: Getty Images