Pfizer-vakcina: hogyan teljesít a mutánsokkal szemben?

A Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett kétdózisú oltást az elsők között engedélyezték sürgősségi használatra, és azóta az egyik leggyakrabban használt vakcinává vált az Egyesült Államokban és más országokban is. Most pedig kiderült, hogy védelmet nyújthat a koronavírus-járvány új hullámait okozó, fertőzőbb változatok ellen is az egész világon.

Hevesváriné Géczi Beáta asszisztens oltáshoz készíti elő a Pfizer-vakcinát.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A brit és a dél-afrikai mutáns ellen biztosan véd

Az egyik tanulmány több mint 200 ezer katari ember adatain alapul. Valamennyiüket a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kutatásban részt vevők 89,5 százalékos hatékonysággal bizonyultak ellenállónak a brit koronavírus-mutáns ellen, a dél-afrikai változat ellen pedig 75 százalékos hatékonysági arányt rögzítettek.

h i r d e t é s

Az újrafertőződés is kivédhető

Koronavírus: új vakcinát dob piacra a BioNTech - kattintson!

A másik tanulmány több mint 230 ezer, január 24-e és április 3-a között vizsgált koronavírusos izraeli személy adatain alapul. A helyi egészségügyi minisztérium és a Pfizer kutatói megállapították, hogy az oltás körülbelül 95 százalékos hatékonysággal megelőzte a további megbetegedéseket a fertőzőbb változatokkal szemben a 16 év felettiek körében. A 85 évnél idősebb embereknél pedig 94 százalékos hatékonyságot mutatott a mutációkkal szemben ez a vakcina.

Ennyire hatékony az új, egyadagos orosz vakcina - olvassa el a részleteket!