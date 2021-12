Ötödik hónaptól csökken a Moderna kiváltotta védettség

Koronavírus: sok a furcsaság a "tüdővitamin" körül.

Úgy tűnik, a Moderna-vakcina okozta védettségnél kritikus időpont lehet az ötödik hónap: ahogy terjedt a delta variáns, a beoltást követő 5. hónapban már a korábban oltottak egyre nagyobb része is elkapta a fertőzést - derült ki egy nagymintás amerikai kutatásból.

Modernánál az ötödik hónap után esik a védettség. Fotó: Getty Images

A delta variáns jobban fertőz

A napokban publikálták a The Lancet Regional Health - Americas tudományos lapban azt a kutatást, amelyet 353 ezer olyan amerikain végeztek el, aki tavaly december és idén március között mind a két Moderna-oltását megkapta. Továbbá 353 ezer olyan alanyt is vizsgáltak, akit nem oltottak be se ebben az idősávban, se egészen június végéig.

A vizsgálat eredménye szerint a Moderna 87 százalékban még mindig hatásos a koronavírus-fertőzéssel szemben, de éppen az ötödik hónapban kezdett a vakcina segítségével kialakított védelmi szint romlani. Kutatók szerint ez megmagyarázza azt is, hogy a nagyon fertőző delta variáns dominánssá válása miatt idén nyár végétől-ősz elejétől miért robbant be például Európában is a járvány negyedik hulláma: a többi között a vakcina által okozott védettség menet közben már csökkenő szintje miatt.

A Moderna ezen negatív esetek ellen továbbra is nagyon jól vizsgázott a valós életben: mindkét esetben a vizsgálat végéig 96 százalékos, illetve