Orbán: "vissza akarjuk kapni az életünket"

A magyar oltókapacitás jóval nagyobb, mint amennyi vakcina van - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. "Nem azért nem haladunk gyorsabban, mert a magyar egészségügy ne tudna gyorsabban és tömegesebben oltani, hanem azért, mert nincs elég vakcinánk" - fogalmazott a kormányfő. Csütörtök estig egyébként már 105728 személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, többségében egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit és dolgozóit.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan kínai vakcina is jöhet

A miniszterelnök rámutatott, hogy az Európai Unióból (EU) kilépett Nagy-Britannia eddig a lakossága mintegy 4 százalékát oltotta be, míg az EU-ban ez 1 százalék alatt van, mert az unióban nincs elég oltóanyag. Jelezte ugyanakkor, hogy a EU-s beszerzéseken kívül Magyarország tömegesen tud szerezni kínai koronavírus-vakcinát. Ehhez már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság is engedélyezze azt. Mint mondta, reméli, a hatóság néhány napon belül egyértelmű választ ad. Az operatív törzs ülésén az hangzott el, nincs olyan kockázat, hogy esetleg ez a vakcina nagyobb kárt okozna, mint amekkora az elhárítandó baj - szögezte le. A kínai vakcinát néhány napon belül az emberek rendelkezésére lehetne fordítani - közölte Orbán Viktor.

Nő a bizalom

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az oltás iránti bizalom folyamatosan nő. Az egészségügyi dolgozók, valamint a szociális otthonok lakóinak és gondozóiknak beoltása után a 60 év feletti, krónikus betegségben szenvedők vakcinázása következik, ez több mint 1,7 millió embert jelent. "Ennyi kínai vakcinánk tulajdonképpen lenne is, ha meglenne az engedély" - jegyezte meg. Az operatív törzs szerint nyugodt tempóban egy hétvégén mintegy 1,5 millió embert lehetne beoltani, vagyis a mai tudás szerint aki jelentkezik vagy eddig jelentkezett, azt néhány nap alatt be tudják oltani - fejtette ki.

Megemlítette továbbá, hogy az elmúlt napokban már jóval többen gyógyultak meg, mint ahányan megfertőződtek egy nap alatt. Vagyis a járvány második hullámát sikerült megfékezni - jelentette ki. Rossz hírnek nevezte ugyanakkor, hogy Európában sok helyen rárúgta az ajtót az ott élőkre a koronavírus-járvány harmadik hulláma.

