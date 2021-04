Orbán: ennyi beoltott kell az éttermek újranyitásához

Koronavírus: eddig még biztosan kötelező lesz a maszk - kattintson!

Ha a koronavírus ellen beoltottak száma eléri a 4 milliót, akkor kinyithatnak a szállodák és az éttermek, valamint újraindulhatnak a közösségi események - mondta Orbán Viktor. Egyelőre azonban az iskolák újranyitása következik - szögezte le.

Csak írásbeli érettségit tartanak

A miniszretelnök arról is beszélt, hogy április 19-étől nyithatnak az óvodák és az általános iskolák, a középiskolákban azonban csak az érettségi szünet után, május 10-én vezetik vissza a jelenléti oktatást. Az is eldőlt, hogy a koronavírus-járvány miatt idén is csak az írásbeli vizsgákat tartják meg, épp úgy, mint tavaly.

Májusban talán már mehetünk étterembe. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A vakcina a megoldás

Kitért arra is, hogy Magyarországon már főként a brit koronavírus-variáns terjed, amely jóval agresszívabb, mint az egy évvel ezelőtt megismert vírus. Ez ellen a miniszterelnök véleménye szerint már nem segítenek érdemben a korlátozások, sikeres elpusztítására a vakcina jelenti az egyetlen megoldást. Úgy fogalmazott, sem az ő nemzedéke, sem az utána jövők nem találkoztak még ilyen, félháborús helyzettel. "Az embereknek a háborúból előbb-utóbb elegük lesz, mert senki nem akar ilyen körülmények között élni" - jegyezte meg.

A miniszterelnök véleménye szerint azonban még mindig kevesen - 4 millióan - regisztráltak az új típusú koronavírus elleni védőoltásra. Ennyi ember beoltásával nem tudjuk elérni a nyájimmunitást, épp ezért híres emberek közreműködésével új kampány indul az oltás népszerűsítése érdekében.

