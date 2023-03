Meghalt az orvos, aki leleplezett egy világjárványt

A doktor, aki éveket töltött több alkalommal házi őrizetben, Pekingben hunyt el 91 éves korában. Két barátja szerint tüdőgyulladás és más betegségek következtében hunyt el múlt szombaton - írta meg a The Guardian.

Csiang Jan-jong 2003-ban leleplezte, hogy Kína hamis adatokat közölt a SARS-járvány terjedéséről. Fotó: Getty Images

Csiang a kínai hadsereg központi kórháza főorvosaként tárta fel, hogy a kormány igyekezett eltussolni a 2003-as SARS-járvány léptékét. Először azt fedezte fel, hogy csak egy pekingi kórházban hatvan SARS-beteget kezeltek, akik közül heten meghaltak, majd városszerte számos további esetet tárt fel. Felháborodott, amikor megtudta, hogy az egészségügyi minisztérium mindössze tizenkét fertőzöttről beszélt, akik közül hárman hunytak el.

Az orvos ekkor közleményt adott ki a valós helyzetről, amelyről ugyan a kínai média nem vett tudomást, de eljutott a nemzetközi sajtóhoz. 2003 áprilisában a Time amerikai magazinnak adott interjúban azt mondta, hogy a „betegséggel kapcsolatos pontos statisztikák eltitkolása csak további halálesetekhez vezet”.

A következő hónapokban Csiang újabb levelet írt a kínai vezetőknek, amelyben bírálta az 1989-es Tienanmen téri demokráciapárti tüntetés véres elnyomását. Ezt követően őrizetbe vették, és megszakításokkal azóta is házi őrizetben volt. Neve tabunak számított Kínában, a halálával kapcsolatos közösségimédia-bejegyzéseket is cenzúrázták. Csiang Jan-jong tagja volt a kommunista pártnak, mindazonáltal többször is szorgalmazta, hogy a hatóságok értékeljék át a Tienanmen téri mozgalmat.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!