Majomhimlő: a WHO szerint még nincs vészhelyzet

„Mélyen aggaszt a majomhimlőjárvány. Ez kétségtelenül egy kialakulóban lévő egészségügyi fenyegetés, amelyet kollégáimmal a WHO Titkárságán rendkívül szorosan figyelemmel követünk” – fogalmazott közleményében Tedrosz a Reuters hírügynökség szerint. Maga a WHO egy különálló közleményben arról számolt be, hogy bár a szervezet veszélyhelyzeti bizottságán belül vannak még viták a témában, abban azonban konszenzus alakult ki, hogy aktuálisan a mostani járványkitörés még nem tekinthető nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek (PHEIC).

A globális vészhelyzet címkét jelenleg kizárólag a koronavírus-pandémia, valamint a járványos gyermekbénulás megszüntetésére irányuló erőfeszítések kapcsán használják. A WHO nemzetközi szakértőkkel történt egyeztetéseket követően döntött úgy, hogy a majomhimlőre egyelőre nem terjesztik ki ezt.

New Yorkban már elérhetővé tették a majomhimlő elleni oltást azoknak a lakosoknak, akik potenciálisan elkaphatták a vírust. Fotó: Getty Images

Egyre több a majomhimlős beteg a világban

Az elmúlt hat hét során összesen 3200 majomhimlős esetet regisztráltak világszerte 48 olyan országban, ahol a fertőzés nincs jelen endemikusan, egy beteg pedig elhunyt. Közép-Afrikában, ahol a majomhimlő sokkal gyakoribb, idén eddig 1500 fertőzöttet és 70 halálesetet jegyeztek fel.

Egyes egészségügyi szakértők szerint a WHO a korábbi rossz tapasztalatok miatt is hezitálhat, hogy vészhelyzetet hirdessen a majomhimlő kapcsán. Amikor ugyanis 2020 januárjában ugyanezt megtette a koronavírus esetében, a világ többnyire szkepticizmussal fogadta a lépést. Csakhogy eközben a mostani járványkitörés minden kritériumnak megfelel, amelyek alapján vészhelyzetnek lehetne nyilvánítani. Ez utóbbit Gregg Gonsalves, a Yale Egyetem járványtani szakértője is megerősítette a Reutersnek.

A majomhimlő egy vírusfertőzés, amely influenzaszerű tüneteket és bőrkiütéseket, hólyagokat okoz. Május eleje óta egyre több olyan országból jelentenek megbetegedéseket, ahol az alapvetően Afrikában előforduló kórokozó nincs jelen endemikusan. A közeli kontaktus útján terjedő fertőzés legnagyobb arányban olyan férfiakat érint az eddigi tapasztalatok szerint, akik más férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) múlt pénteki bejelentése szerint Magyarországon 12 majomhimlős esetről tudnak a hatóságok. A betegek valamennyien férfiak.