Magyarországon is megtalálták az új denevérvírust

A filovírus a koronavírushoz hasonlóan zoonózis, azaz állatról emberre is képes terjedni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fokozottan figyeli ezeket a kórokozókat, egy újabb pandémiás helyzet elkerülése miatt, ugyanis az ember közelében élő állatok miatt valós veszélyt jelenthetnek. Az új fertőzések nagy százalékát teszik ki az ilyen típusú betegségek.

Magyarországi denevérekben is megtalálták az ebola rokonságába tartozó vírust. Fotó: Getty Images

Mit kell tudni a filovírusokról?

Olyan új vírusok tartoznak a filovírusok családjába, amelyeket Európában is megtaláltak korábban. Ide tartozik az Afrikában előforduló Marburg-vírus, vagy a 2002-ben spanyolországi denevérekben azonosított Lloviu-vírus. Utóbbit magyarországi denevérekben is megtalálták, ezt vizsgálták Kemenesi Gábor vezetésével a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Virológiai laboratóriumának munkatársai. A kutatásban a Simon Scott és Nigel Temperton által irányított Medway School of Pharmacy kutatói is részt vettek - írta az Index.

Aggodalomra ad okot

A kutatócsoport kísérletei kimutatták, hogy a Lloviu képes emberi sejteket megfertőzni, majd ezt követően szaporodni is tud, ami aggodalomra ad okot. Annál is inkább, mert az ebolával nem mutatott ki keresztaktivitást, ami azt jelenti, hogy a már létező ebola-szérumok nem biztos, hogy hatásosak a LLOV ellen is.