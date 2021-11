Kötelező oltás: újabb cégek jelentették be

Mint arról korábban beszámoltunk, a nagyvállalatok sorra jelentik be, hogy élnek-e dolgozóik kötelező oltásának lehetőségével. Most újabb cégek nyilatkoztak a témában. Egy multinacionális hátterű taksonyi cég, a Rosenberg elrendelte a kötelező oltást. Dolgozóiknak januárig kell igazolni, hogy beoltották magukat. Az ipari vállalatnál 340 ember dolgozik, zömében fizikai munkások. Üvegszálas kábeleket állítanak elő, főként kézi munkával, nekik nem megoldás a home office.

A munkaadók vegyesen reagáltak arra, hogy a kormány rájuk hárította a kötelező oltás terhét. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

A Mol is közölte, hogy a koronavírus elleni védőoltáshoz köti a munkavégzést, a munkavállalóknak január végéig kell valamilyen formában igazolniuk a védettségüket. A Richternél is kötelezik a dolgozókat az oltásra, mert a gyógyszercég termelő cég, a megbetegedések pedig a termelés folyamatosságát veszélyeztethetik.

Mi történik a szervezetben a 3. oltás után?

Noha a TEVA szintén gyógyszergyártó cég, ők nem élnek a lehetőséggel, inkább a maszkviselést és a távolságtartást ellenőrzik szigorúbban. A német ipari vállalat, a Bosch csoport sem teszi kötelezővé az oltást a magyar leányvállalataiknál, de például a telephelyeken mindenkinek kötelező maszkot viselni. A magyar agrármulti, a Bonafarm is termelő vállalat, de ők is közölték, hogy náluk sem lesz kötelező a dolgozók oltása.

A hazai nagybankok közül a CIB, az Erste, az UniCredit nem teszi kötelezővé az oltást. Az OTP sokáig kivárt, majd úgy döntött, nem oltakoztat. Ugyanakkor a bankfiókokban tegnaptól kötelező az ügyfeleknek is maszkot viselni. A hiperek, diszkontok közül a Lidl, Tesco tudatta eddig, hogy náluk nem lesznek kötelező oltások.

Ismeretes: a kormány a munkaadókra hárította, hogy házon belül kötelezővé tehetik a koronavírus elleni védőoltást. November elején elsőként a Mészáros Lőrinc cégeit összefogó csoport közölte, hogy nem teszik kötelezővé az oltást. Utána a hipermarketek, diszkontláncok, bankok mondták, hogy nem kérnek a lehetőségből. A Magyar Telekomnál még vizsgálódnak, jelenleg a cég védettségi szintjének felmérése zajlik.

A szakszervezetek szerint nagy a felháborodás a BKV-nál, Volánnál, MÁV-nál dolgozók körében is a kötelező oltás miatt. A dolgozói érdekképviseletek szerint akár le is állhat a közösségi közlekedés, ha kötelező marad az oltás. A kormány rendelete értelmében a munkáltatók szabadon dönthetnek, elrendelik-e az oltást a dolgozóik számára. Nyitva áll a lehetőség a cégek és az önkormányzatok számára is, az állam pedig a közszféra számos területén már elő is írta.