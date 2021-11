Mint arról korábban beszámoltunk, a Tesco és a Lidl nem élnek a kötelező oltás kínálta lehetőséggel, a Richter igen. A hazai gyógyszergyártó most azt közölte: az ellátásbiztonság szempontjából az egyetlen biztonságos lépés az oltás kötelezővé tétele. A Richter termelőcég, a termelésben pedig nincs home office, ami esetleg védhetné a munkavállalókat - írta a Forbes.

Ismeretes: a kormány a munkaadókra hárította, hogy házon belül kötelezővé tehetik a koronavírus elleni védőoltást. November elején elsőként a Mészáros Lőrinc cégeit összefogó csoport közölte, hogy nem teszik kötelezővé az oltást. Akkor azt írtuk, hogy a Molnál és az OTP-nél még nincs döntés az ügyben, ez a mai napig nem változott, még mindig tovább mérlegelnek. A Magyar Telekomnál szintén vizsgálódnak, jelenleg a cég védettségi szintjének felmérése zajlik.

A cégek folyamatosan figyelemmel kísérik a járványhelyzetet. Fotó: Getty Images

Bankok: inkább nem

Új szereplők is megnyilatkoztak a témában. A hazai nagybankok közül a CIB, az Erste, az UniCredit nem teszi kötelezővé az oltást - írta a Növekedés. Az Erste nem tervezi előírni a munkavégzés feltételként a védőoltást, de továbbra is kiáll annak fontossága mellett. Arra ösztönzi a munkatársakat, oltassák be magukat, plusz fizetett szabadnapot is kapnak, akik felveszik az oltást. Az UniCreditnél közben a témában készült egy kutatás, mely szerint a dolgozók több mint 85 százaléka rendelkezik védettséggel. Az oltást viszont jelenleg nem teszik kötelezővé. A maszkviselés további szigorításával és, ahol ez lehetséges, az irodákban jelenlévők létszámának szabályozásával erősítik a járvány elleni védekezést. A K&;ampH tájékoztatása szerint kivárnak: folyamatosan nyomon követik a járványt, és ha kell, szigorítanak. Jelenleg a munkatársaik az állami oltási rend szerint kapják meg az oltást, melyre a jelentkezés és a részvétel önkéntes.

A magyarországi Bosch csoport sem teszi kötelezővé az oltást. A Portfóliónak azt írták, hogy számos megelőző intézkedést vezettek be, például a telephelyeken kötelező maszkot viselni. A dolgozókat tájékoztatják a koronavírus elleni védőoltás hatékonyságáról, de továbbra sem teszik kötelezővé az oltást. A Bonafarmnál is hasonló a helyzet, azzal, hogy náluk az oltás igénybevételét még anyagilag is honorálják, ha az érintett kolléga bemutatja az oltásért kapott védettségi igazolványt. A tőzsdei cégek közül a Zwack, az Alteo és a CIG Pannónia egyelőre kivár, de akad, ahol a kötelező oltás szükségtelen, mert már mindenki beoltotta magát, ilyen például a Graphisoft Park.